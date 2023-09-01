Через сколько дней после курортного романа стоит сдать анализ на венерические болезни

Самые распространенные инфекции, передающиеся половым путем, — это гонорея, хламидиоз, трихомонадная инфекция, генитальный герпес, ВПЧ (вирус папилломы человека). У человека спустя какое-то время появляются неприятные симптомы, такие как:
зуд;
боль в районе половых органов;
изменение запаха выделений;
обилие выделений;
покраснения в области половых органов.
Среди наиболее известных и неприятных осложнений — бесплодие, которое может развиться как у мужчин, так и у женщин.
Такие инфекции, как гепатиты В и С, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), сифилис, могут передаваться не только при половом контакте, но и через кровь. Заражение возможно при использовании одной зубной щетки или бритвы и даже во время маникюра, если мастер плохо обработал инструменты.
Что касается остальных половых инфекций, то нет риска заразиться при рукопожатии или пользуясь одним унитазом или ванной. Микробы быстро погибают вне организма и опасности в таком случае не представляют.
«Половыми инфекциями каждый день заражаются миллионы людей во всем мире. Их опасность связана с тем, что они далеко не сразу дают о себе знать. От момента заражения до появления симптомов может пройти несколько недель и даже месяцев. Нередки случаи, когда инфекции протекают практически бессимптомно, разрушая при этом организм изнутри», — напоминает Ольга Малиновская.
Когда нужно сдавать анализы
Рекомендуется проверяться на ЗППП примерно раз в год даже при наличии постоянного партнера и уверенности в нем.
Обязательно обследование обоих партнеров при планировании беременности и в форс-мажорных ситуациях, то есть в том случае, когда у одного из пары выявлена инфекция, а также после незащищенного полового акта с новым человеком — даже при отсутствии жалоб, поскольку очень часто инфекции протекают скрыто.
Важная деталь: сдавать анализы нужно не сразу, а минимум через 14 дней.
«Необходимо помнить об инкубационном периоде — времени, которое проходит от момента заражения до того, как возбудитель может быть обнаружен лабораторными методами. Именно поэтому не имеет смысла обследоваться сразу на следующий день после незащищенного секса. Результаты анализов будут информативны не раньше чем через пару недель после того, как это произошло», — говорит Ольга Малиновская.
Поиск инфекции в соскобах урогенитального тракта нужно проводить через две недели после незащищенного контакта.
ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис размножаются в крови, у них долгий инкубационный период, поэтому обследование необходимо начинать через месяц после полового акта. При получении отрицательного результата нужно будет все равно провериться повторно: в течение года каждые 3 месяца (то есть через 1, 3, 6, 12 месяцев).
Врачи напоминают: не стоит стесняться и бояться сдавать анализы. Чем раньше будет выявлен возбудитель, тем быстрее назначат необходимое лечение. Это поможет не допустить развития осложнений и передачи болезни половому партнеру.
Наиболее эффективным средством защиты от половых инфекций на сегодняшний момент считается презерватив, хотя даже он не спасает от ЗППП на все 100%. Выявление инфекции — не приговор, с большинством болезней можно справиться, если их вовремя обнаружить и не пренебрегать терапией.