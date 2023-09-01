Через сколько дней после курортного романа стоит сдать анализ на венерические болезни

«Необходимо помнить об инкубационном периоде — времени, которое проходит от момента заражения до того, как возбудитель может быть обнаружен лабораторными методами. Именно поэтому не имеет смысла обследоваться сразу на следующий день после незащищенного секса. Результаты анализов будут информативны не раньше чем через пару недель после того, как это произошло», — говорит Ольга Малиновская.