До Нового года осталось не так много времени. В торговых центрах и на площадях городов и сел уже установлены нарядные елки, выпал снег, установились минусовые температуры. Праздник ждут все — и дети, и взрослые: новогодние утренники в садах и школах, походы в гости, корпоративы, уличные праздничные гуляния.

Но праздничные дни — это горячая пора для врачей и скорой помощи. Зачастую люди забывают об опасности, которая может подстерегать их в предпраздничные дни и праздники как дома, так и на улице. С середины декабря до середины января количество вызовов врачей и выездов СМП закономерно возрастает. И дело не только в простудах, хотя и они тоже опасны. Нередко нарушая правила, мы подвергаем себя и детей опасности. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-терапевтом, кардиологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Андреем Дудецким.