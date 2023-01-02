До Нового года осталось не так много времени. В торговых центрах и на площадях городов и сел уже установлены нарядные елки, выпал снег, установились минусовые температуры. Праздник ждут все — и дети, и взрослые: новогодние утренники в садах и школах, походы в гости, корпоративы, уличные праздничные гуляния.
Но праздничные дни — это горячая пора для врачей и скорой помощи. Зачастую люди забывают об опасности, которая может подстерегать их в предпраздничные дни и праздники как дома, так и на улице. С середины декабря до середины января количество вызовов врачей и выездов СМП закономерно возрастает. И дело не только в простудах, хотя и они тоже опасны. Нередко нарушая правила, мы подвергаем себя и детей опасности. Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-терапевтом, кардиологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Андреем Дудецким.
Медикам прибавится забот
Предпраздничные недели и длинные новогодние каникулы прибавляют работы врачам. Прежде всего, повышается уровень бытового и уличного травматизма, несчастных случаев и техногенных катастроф. Причина тому — банальный недосмотр и халатность взрослых.
Прежде всего на каникулы дети чаще бывают на улице, предоставлены сами себе, пока родители заняты приготовлениями, а затем и празднованием. В период праздников чаще нарушается режим дня, мы допускаем погрешности в питании, переедаем и злоупотребляем спиртным.
Большинство трагедий и мелких неприятностей, с которыми сталкиваются взрослые и детей, вполне можно предотвратить, если помнить о наиболее распространенных опасностях.
1. Праздничные салюты, петарды, фейерверки
Хотя правила продажи пиротехники ужесточают год от года, но все равно медики отмечают всплеск травматизма, связанного с фейерверками и петардами, именно в праздники. Среди самых частых — ожоги ног и рук, лица, глаз и взрывные травмы. Кроме того, запуск пожароопасных изделий вблизи жилых домов грозит пожарами, в которых могут погибнуть дети и взрослые.
Еще одна опасность — пиротехнические химические вещества, дым и пары которых могут грозить отравлениями детей или взрослых. Запускать любые виды салютов и фейерверков внутри дома запрещено. Громкие звуки от разрывов грозят еще и баротравмой, серьезным испугом и стрессом.
Правила использования пиротехники
Запускать салюты, петарды либо фейерверки должны только взрослые.
Запрещено делать это в нетрезвом виде, держать изделия в руках.
Устраивать огненное шоу нужно на открытой местности в безветренную погоду.
Перед использованием нужно обязательно проверять сроки годности и упаковку. Если она нарушена, — риск травм велик.
Дети и взрослые должны находиться на безопасном расстоянии, нельзя подбирать и разбирать даже использованные упаковки. Часть заряда может остаться внутри и сдетонировать в руках.
2. Несчастные случаи и травмы
Катание на санках, ледянках, коньках или ватрушках — любимое развлечение зимой. Но такие катания могут обернуться ушибами, переломами, растяжениями и вывихами. Нередко подобные травмы у детей — недосмотр взрослых, катание в необорудованных местах, нарушение техники безопасности. Задача взрослых — самим соблюдать правила и научить этому детей.
Кататься можно только вдалеке от дорог и автомобилей.
Склоны должны быть без камней и деревьев.
Первое время взрослым нужно кататься с детьми, обучая правильному правлению и торможению.
Категорически нужно пресекать баловство и столкновения на горках.
3. Проблемы с пищеварением, отравления
Режим питания и состав блюд в новогодние праздники и предпраздничные дни серьезно меняется. Избыток сладостей, цитрусовых, салаты с жирными соусами, тяжелая пища, соленья серьезно перегружают пищеварение. В итоге могут возникать гастриты, панкреатиты, энтериты или колиты. В тяжелых случаях застолья могут закончиться на больничной койке.
Вторая проблема — это хранение продуктов, несоблюдение правил, что грозит размножением в пище патогенной флоры, а значит — отравлением. Новогодние салаты, приготовленные чудовищными объемами, порой доедают чуть ли не неделю, в то время как срок хранения заправленного салата — не более 12 часов.
4.Аллергия на пищу и не только
Мандарины, апельсины, орехи, конфеты, разные сладости — все это потенциально аллергенные продукты. И даже если ребенок не аллергик, избыток подобных лакомств может вызвать псевдоаллергическую реакцию, если употреблять их в большом объеме.
Кстати, подобные реакции опасны и для взрослых. Поэтому в новогодние праздники стоит проявлять умеренность в поедании подобных лакомств. Даже если обойдется без высыпаний, избыток сахара на пользу не пойдет ни зубам, ни обмену веществ.
5. Стресс и переутомление
Череда корпоративов у взрослых, утренников у детей, а затем длинные праздники при всем их позитиве и веселье могут довести до стресса и переутомления. Сбой в режиме дня, проблемы со сном, постоянный шум и гам могут привести к истерикам, капризам у детей.
Взрослым тоже нелегко в этот период — могут быть обострения хронических болезней, связанные со стрессом и изменением привычного режима. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты, почечная колика и много что еще часто бывают именно в праздники.
6. Обморожения, переохлаждения
В мороз, при длительных прогулках, особенно с сильным ветром и влажностью, легко переохладиться и получить даже обморожения. Особенно это опасно при употреблении спиртных напитков. Алкоголь создает ложное чувство тепла, нарушает кровообращение, из-за чего вовремя можно не заметить первые признаки. Особенно страдают руки и ноги, мочки ушей, кончик носа, щеки. Поэтому следите за состоянием, при побелении кожи, ощущении покалывания немедленно отправляйтесь домой, в тепло.