Что делать

Самое главное — заранее постараться защитить себя от холода и соответственно возможной реакции организма. Аллерголог-иммунолог дала несколько советов, как этого добиться.

Примерно за полчаса до выхода на улицу выпейте чашку горячего чая. А вот от холодной воды и других жидкостей лучше воздержаться. Выбирайте одежду из натуральных тканей, например хлопка. Они помогают сохранять тепло и и не допустить замерзания. Не забывайте надевать при выходе на улицу шапки, шарфы, перчатки, варежки. Как и нательную одежду, лучше выбирать теплые аксессуары из натуральных тканей. Следите, чтобы ваша уличная одежда оставалась сухой. Включайте почаще в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — орехи, рыбу, оливковое масло. Зимой откажитесь от использования скрабов для тела, мыла на щелочной основе, а также от приема холодных ванн. Начинайте дозированное закаливание.

Как правильно делать закаливающие процедуры

— Рекомендуется начинать со стоп, а далее постепенно обливать прохладной водой все большие участки тела — голени, кисти, предплечья и так далее. При этом температура воды должна также снижаться постепенно: на 1-2 градуса каждые 3-5 дней. Начинать стоит с воды с температурой 36 градусов, а остановиться рекомендуется на 10 градусах, при этом нельзя забывать о последующем растирании кожи, — рассказала Элла Чурюкина.

Если же в процессе вдруг у вас началась аллергия, останавливать обливания не стоит. Как говорит врач, просто поднимите температуру воды до уровня, пока симптомы не исчезнут. К примеру, сделайте ее на 5 градусов теплее и снова начинайте понижать, только более аккуратно — на 1 градус в 5-7 дней.