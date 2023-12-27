Бедные или богатые? Кто чаще обращается за помощью к врачам

«В наши больницы ходят только старики» — типичное заблуждение, которое опровергают и результаты недавнего исследования.
«79% россиян обращались за той или иной медицинской помощью в течение 2023 года, — говорят авторы исследования. — 70% посещали в поликлиники, 16% вызывали скорую помощь и столько же (16%) лечились в стационарах».
Помимо этого люди обращаются в медлаборатории, в стоматологии и травмпункты. Многие проходили диспансеризацию и медосмотры.
А вот какой любопытный факт показал опрос: один из главных факторов, который влияет на отношение к отечественной медицине, — это доход населения.
«Более обеспеченные семьи больше занимаются здоровьем, в том числе профилактикой болезней, и лучше оценивают доступность и качество медпомощи», — приходят к выводу авторы исследования.
В группе с высоким доходом за медицинской помощью обращались 83% опрошенных. Среди людей со средним доходом услугами врачей пользовались 79%. В группе с низким доходом медпомощью воспользовались 72% опрошенных.
«Более обеспеченные чаще обращаются в поликлиники, чаще бывают в стационарах или направляются на плановую госпитализацию, чем люди с низким доходом, а также значительно чаще обращаются в частные клиники», — говорят исследователи.
Разницы в доходах нет лишь среди пациентов скорой: врачей экстренной медицинской помощи одинаково вызывают как бедные, так и богатые.
Как видно из опроса, абсолютное большинство россиян (91%) обращается к врачам государственных медучреждений. Впрочем, 44% получали помощь в частных учреждениях.
Кстати, чаще всего больницы посещают не пожилые люди, как думают многие, а родители детей дошкольного и школьного возраста, особенно мамы. Именно мамы больше ходят по поликлиникам, лежат с детьми в стационарах и вызывают скорую помощь.
В целом, судя по опросу, половина жителей нашей страны положительно оценила качество и доступность медицины. Правда, за год доля тех, кто недоволен здравоохранением, немного увеличилась: 32% дали оценку «скорее плохо», а 13% — «плохо». Итого 45% недовольных против прошлогодних 38%.
При этом чем старше пациенты, тем хуже они оценивают доступность нашей медицины.
«У молодежи до 25 лет индекс доступности медицины превышает 50 (из максимальных 100). А в возрасте 35—45 лет падает до 5. У людей от 45 лет и более индекс уходит в отрицательные значения, — говорится в исследовании. — В целом из тех опрошенных, кто обращался к врачам в течение года, 46% пожаловались на трудности с записью к узким специалистам».
Кроме того, судя по опросу, куда более позитивно оценивают медицину жители Москвы и других городов миллионников, чем люди из небольших городов, что, впрочем, неудивительно.
«Максимально негативные оценки дают люди из малообеспеченных семей, а также опрошенные старше 45 лет, — приходят к выводу исследователи. — И наоборот, чем семья обеспеченнее, тем выше оценка качества и доступности медпомощи, позитивнее личное отношение к отечественной медицине».