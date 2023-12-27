Бедные или богатые? Кто чаще обращается за помощью к врачам

«У молодежи до 25 лет индекс доступности медицины превышает 50 (из максимальных 100). А в возрасте 35—45 лет падает до 5. У людей от 45 лет и более индекс уходит в отрицательные значения, — говорится в исследовании. — В целом из тех опрошенных, кто обращался к врачам в течение года, 46% пожаловались на трудности с записью к узким специалистам».