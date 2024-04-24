10 быстрых тестов на здоровье для мужчин, которые можно сделать дома

Ученые и врачи давно сошлись во мнении, что мужчины гораздо реже женщин обращаются к врачам. Особенно это касается тех, кому от 18 до 44 лет. Причин может быть множество: нет времени и желания, «само пройдет, надо просто полежать», стеснение или даже страх. В любом случае состояние здоровья может только усугубиться, что может привести к серьезным последствиям.
Терапевт Саманта Уайлд
Вот основные показатели, на которые точно стоит обратить внимание.
Артериальное давление. Приучите себя измерять давление утром и вечером, говорит терапевт. Этот ритуал не займет больше пяти минут, однако сможет защитить вас от серьезных патологий, включая инфаркт и инсульт. Если вы понимаете, что показатели сильно различаются в разное время суток или же не такие, как обычно, то стоит записаться к кардиологу или терапевту.
Частота пульса. Еще один важный показатель, по которому можно заподозрить что-то неладное. Измерять пульс надо в состоянии покоя, для мужчин норма — 60-75 ударов в минуту.
Цвет и плотность кала. Жидкий стул, следы крови, слизь — все это очень тревожные звоночки, при наличии которых надо срочно обращаться к врачу. Кроме того, у вас не должно быть проблем с походом в туалет «по-большому», в противном случае можно подозревать различные заболевания, вплоть до рака кишечника.
Уровень холестерина в крови. Самый верный способ проверить холестерин — это сдать липидограмму. Однако вы можете сами заподозрить, что его уровень зашкаливает: в этом случае кожа становится стянутой, приобретает сероватый оттенок и словно грубеет. Кроме того, появляется ломота в теле, спазмы в икроножных мышцах, бедрах и ягодицах. При ходьбе вы можете ощущать дискомфорт, боль в ногах, есть риск, что могут появиться судороги.
Состояние ногтей. По внешнему виду ногтей можно получить важную информацию об общем состоянии здоровья. Например, ямки или вмятины могут предупреждать об артрите или экземе, желтоватый оттенок и ломкость укажут на грибковую инфекцию или ослабленный иммунитет.
Густота волос. После 50 лет около 85% мужчин начинают лысеть — это естественное состояние, все мы стареем. Однако если волосы стали выпадать резко, в том числе на груди или ногах, то стоит обеспокоиться. Возможно, это дефицит железа, различные кожные заболевания и другие патологии. Особенно опасно, если волосы выпадают прямо с луковицей.
Окружность талии. Еще один важный показатель, который может указать на наличие висцерального жира. В этом случае вы рискуете пострадать от сахарного диабета, патологий печени, проблем с эндокринной и репродуктивной системами. Измерьте окружность талии — показатели не должны превышать 94 см.
Гладкость кожи. На вашем теле не должно быть шишек, ранок, синяков, которые долго не проходят. Внимательно осмотрите грудь, спину, руки и ноги — вас не должно ничто удивлять или настораживать. Также обратите внимание на родинки, особенно те, которые похожи на «гадкого утенка».
Состояние яичек. Многие мужчины стесняются говорить врачу о деликатных проблемах. Например, они могут заметить, что на половых органах появилась сыпь, уплотнение или же к ним неприятно прикасаться. Тем временем медики призывают постоянно проводить самоосмотр: встаньте перед зеркалом и аккуратно ощупайте себя. Если что-то вызывает беспокойство, обязательно запишитесь к урологу.
Цвет спермы. Еще одна деликатная подробность, о которой мужчины часто не говорят. Тем временем цвет и консистенция могут указать на ИППП, воспаление предстательной железы или семенных желез. В норме сперма должна быть бело-серого цвета, а эякуляция не должна вызывать дискомфорта.
Кстати
Есть пять базовых анализов, которые регулярно стоит сдавать мужчинам. Нужно всего лишь выделить немного времени и на голодный желудок посетить лабораторию, чтобы сдать кровь из вены. Потом анализы нужно будет отдать в руки хорошему врачу. Все подробности — ЗДЕСЬ.