10 быстрых тестов на здоровье для мужчин, которые можно сделать дома

Состояние ногтей. По внешнему виду ногтей можно получить важную информацию об общем состоянии здоровья. Например, ямки или вмятины могут предупреждать об артрите или экземе, желтоватый оттенок и ломкость укажут на грибковую инфекцию или ослабленный иммунитет.

Густота волос. После 50 лет около 85% мужчин начинают лысеть — это естественное состояние, все мы стареем. Однако если волосы стали выпадать резко, в том числе на груди или ногах, то стоит обеспокоиться. Возможно, это дефицит железа, различные кожные заболевания и другие патологии. Особенно опасно, если волосы выпадают прямо с луковицей.

Окружность талии. Еще один важный показатель, который может указать на наличие висцерального жира. В этом случае вы рискуете пострадать от сахарного диабета, патологий печени, проблем с эндокринной и репродуктивной системами. Измерьте окружность талии — показатели не должны превышать 94 см.

Гладкость кожи. На вашем теле не должно быть шишек, ранок, синяков, которые долго не проходят. Внимательно осмотрите грудь, спину, руки и ноги — вас не должно ничто удивлять или настораживать. Также обратите внимание на родинки, особенно те, которые похожи на «гадкого утенка».

Состояние яичек. Многие мужчины стесняются говорить врачу о деликатных проблемах. Например, они могут заметить, что на половых органах появилась сыпь, уплотнение или же к ним неприятно прикасаться. Тем временем медики призывают постоянно проводить самоосмотр: встаньте перед зеркалом и аккуратно ощупайте себя. Если что-то вызывает беспокойство, обязательно запишитесь к урологу.