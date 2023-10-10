От стресса до рака: пять причин, почему волосы выпадают прямо с луковицей

Понять точную причину облысения может только врач. Для этого ему понадобятся результаты анализов крови и комплексного исследования кожи головы и волос. Лечение зависит от диагноза. С некоторыми видами алопеции можно справиться медикаментозно, в других случаях помогает только оперативное вмешательство, но часто достаточно немного подождать и подкорректировать образ жизни — например, наладить режим сна и отдыхать не менее 7 часов в сутки, освоить способы контроля стресса вроде медитации и дыхательных практик, разнообразно и сбалансированно питаться.