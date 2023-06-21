Эндокринолог Лебедева объяснила, почему выпадают волосы

Внешний вид — это всегда вопрос ваших личных предпочтений и вкуса. Однако не важно, нравится вам ходить с косой до пояса или стричь ультракороткие варианты пикси, в любом случае выпадающие, ломкие волосы никому не нравятся.
Почему волосы вообще могут выпадать? На этот вопрос в своем
Врач-эндокринолог
По словам специалиста, если вместо блестящих локонов вы живете с тусклыми паклями и постоянно убираете за собой клоки выпавших волос, скорее всего, вы столкнулись с одной из этих проблем.
Стресс
Продолжительные переживания вообще не делают нас здоровее. Постоянное напряжение нарушает питание волосяных фолликул, в итоге волосы начинают активно выпадать.
Под стрессом эндокринолог подразумевает как сильные негативные эмоции, так и отсутствие полноценного сна, наличие хронической инфекции, слишком тяжелую физическую нагрузку или гиподинамию.
Дефицит веществ
Если в вашем теле не хватает строительных материалов, то с волосами будут проблемы. В первую очередь речь идет о витаминах и минералах. Особенно сильно по волосам бьет дефицит белка, ведь они имеют белковую структуру и при нехватке аминокислоты строительство просто останавливается.
Есть несколько причин, почему человеку может не хватать белка. Такое бывает, если вы питаетесь неполноценно или если аминокислота плохо переваривается и усваивается организмом. Кроме того, такой эффект возможен из-за проблем с синтезом белка в печени и усиленного катаболизма белка.
Сбой в работе щитовидной железы
Гормоны нашей щитовидной железы управляют процессом образования энергии в клетках. Если гормонов не хватает, то все биохимические процессы тормозятся, волосы прекращают расти и в итоге выпадают.
Дефицит половых гормонов, потеря баланса между эстрогенами, прогестероном и тестостероном
Бывает, что волосы начинают выпадать активнее с первыми симптомами климакса. Гормон эстроген выступает антагонистом тестостерона. Когда снижается первый — становится больше второго. Помочь решить эту проблему может врач, который назначит заместительную терапию.
Дефицит железа
Явная анемия или скрытый дефицит железа вызывают сбой в процессе доставки кислорода к волосяным фолликулам. В итоге снижается клеточное дыхание, и волосы выпадают.