Эндокринолог Лебедева объяснила, почему выпадают волосы

Есть несколько причин, почему человеку может не хватать белка. Такое бывает, если вы питаетесь неполноценно или если аминокислота плохо переваривается и усваивается организмом. Кроме того, такой эффект возможен из-за проблем с синтезом белка в печени и усиленного катаболизма белка.