Новый тренд: мыть голову колой. Правда ли, что это полезно для волос

Чтобы волосы выглядели гладкими и блестящими, женщины привыкли пользоваться различными уходовыми средствами: кондиционерами, масками, спреями, проверенными народными методами. Помогает или нет — здесь уже все индивидуально, зависит от типа волос, степени их повреждения и регулярности ухода.
Недавно в Интернете появился новый тренд — ополаскивать голову колой. Впервые эту идею высказала топ-модель Суки Уотерхаус. Она призналась, что это помогает ее волосам выглядеть лучше.
Идея всколыхнула блогеров. Например, девушка, которая взяла себе ник Ellko, записала обзорное видео, в котором запечатлела весь процесс. Блогерша выливает две бутылки колы в стеклянную миску, окунает в нее волосы, причем смачивает даже корни. После выжидает 5-10 минут. Затем выжимает, ополаскивает голову под душем, промокает волосы полотенцем и сушит феном. Все, можно собираться по своим делам.
По словам девушки, после такой бьюти-процедуры ее волосы становятся мягкими, блестящими и хорошо поддаются укладке. Плюс ко всему появляется дополнительный объем.
Если вы решили попробовать этот лайфхак, то лучше воздержаться,
В этой процедуре, учитывая состав продукта, ничего полезного нет. Дело в том, что кола имеет кислую среду и нейтрализует воздействие щелочи (шампуня) — закрывает чешуйки на волосках, поэтому действительно пряди становятся мягкими, послушными.
Но колу разрабатывали совсем не для мытья головы. Добиться такого эффекта можно с помощью любого разглаживающего бальзама для волос. Практически все они «кислые». Кроме того, можно ополаскивать волосы водой с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса. Здесь точно все натурально, а эффект будет такой же.
Народные рецепты для волос — стоит ли пробовать?
Возникает закономерный вопрос, есть ли народный рецепт, который действительно работает, или лучше доверять профессиональному уходу? Доктор Романова подчеркивает: народные рецепты не имеют доказанной эффективности и обладают лишь краткосрочным действием. Максимум, на что можно рассчитывать, — это положительный результат при работе с «точечными» проблемами.
Например, отвар ромашки бесполезен для роста и увеличения густоты волос, однако подойдет для снятия раздражения при себорейном дерматите или псориазе. Но в этом случае необходимо ополаскивать кожу головы, а не волосы. Так что лучший вариант — это профессиональный уход и терапия для волос, подбирать которые обязательно должен врач-трихолог.
Важно: после масок с луковой шелухой, ромашкой, корой дуба, а тем более хной, басмой, волосы могут приобрести очень неожиданный оттенок. Об этом нужно знать заранее, поскольку вывести растительные пигменты из структуры волоса очень сложно. Луковая шелуха даст медный блеск, ромашка слегка осветлит.
Ранее косметолог Ксения Титова составила рейтинг отечественных брендов по уходу за волосами, которым можно доверять. Ознакомиться с рейтингом профессионала можно ЗДЕСЬ.