Новый тренд: мыть голову колой. Правда ли, что это полезно для волос

Но колу разрабатывали совсем не для мытья головы. Добиться такого эффекта можно с помощью любого разглаживающего бальзама для волос. Практически все они «кислые». Кроме того, можно ополаскивать волосы водой с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса. Здесь точно все натурально, а эффект будет такой же.