Сильно путаются волосы? Проверьте организм на недостаток этого элемента

Гладкие, ухоженные, блестящие и густые волосы — мечта любой женщины. Нам показывают идеальную картинку в рекламах шампуней и различных косметических средств, обещая, что желанный эффект появится уже через несколько дней. Кому-то и правда помогает, особенно если особых проблем с волосами раньше и не было.
Но бывает так, что вы прилагаете массу усилий, а волосы лучше не становятся. И здесь точно стоит задуматься. Возможно, что все дело в дефиците серы.
«Секрет сияющих и легко расчесываемых волос в том, насколько тщательно чешуйки кератина прилегают друг к другу. Тут на помощь приходит сера. Этот элемент играет ключевую роль, обеспечивая гладкость волос и предотвращая их спутывание. Результат? Волосы, радующие глаз», — поясняет эндокринолог.
А как быть, если волосы не поддаются ни расческе, ни уговорам? Тут на сцену выходит таурин. Это «секретное оружие» для волос: аминокислота, богатая серой, которая способствует оптимизации желчевыводящей системы.
Когда таурин попадает в организм, желчные кислоты преобразуются в так называемые тауроформы.
«Эти формы особенно полезны для вашего кишечника и его микробиоты, поддерживая здоровое пищеварение. И когда желчь работает на высшем уровне, это влияет на усвоение жиров. Правильное переваривание жиров оказывает положительное воздействие на кожу головы и волосы, питая их изнутри», — говорит Илья Магеря.
Итог: если ваша голова стала настоящей загадкой из-за спутанных волос, обратите внимание на возможный дефицит серы. Применение таурина может стать вашим секретом красоты и здоровья волос.
Чем еще полезен таурин:
таурин нужен всем, кто заботится о здоровье сердца. Аминокислота выступает антиоксидантом, помогает снизить уровень холестерина в крови и защищает сердечно-сосудистую систему;
кроме того, таурин пригодится тем, кто живет в постоянном стрессе. Аминокислота позволяет снизить уровень тревоги, поднять настроение и расслабиться. Все благодаря гармонизации нервной системы;
также таурин незаменим при высоких умственных нагрузках. Он идет на пользу памяти, делает нас более внимательными. Аминокислота пригодится студентам и всем, кто занимается умственным трудом.
Если вы питаетесь разнообразно и умеренно, дефицита таурина в организме не должно возникать. Рекордсмены по его содержанию:
темное мясо индейки;
сырой тунец;
темное мясо цыпленка.
Кстати
Помочь волосам могут и другие полезные микро- и макроэлементы. Причем получить их довольно просто, главное — знать, какие продукты включить в свой рацион. Заполучить густые и блестящие волосы очень даже реально, достаточно знать некоторые правила. Ознакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.