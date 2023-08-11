Сильно путаются волосы? Проверьте организм на недостаток этого элемента

Гладкие, ухоженные, блестящие и густые волосы — мечта любой женщины. Нам показывают идеальную картинку в рекламах шампуней и различных косметических средств, обещая, что желанный эффект появится уже через несколько дней. Кому-то и правда помогает, особенно если особых проблем с волосами раньше и не было.