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Почему никогда нельзя выдергивать седые волосы — объясняют парикмахеры

Говорят, на месте одного выдернутого волоска, лишенного пигмента, вырастает 10 таких же новых. Но правда ли это? Можно ли поседеть раньше времени?

10 июня 2023
Почему никогда нельзя выдергивать седые волосы — объясняют парикмахеры
Источник:
IStockphoto

«Если бы это было правдой, у людей никогда бы не было проблем с выпадением волос, — говорит директор компании Eufora International Мирза Батанович, которая занимается профессиональным уходом за волосами. — Но, увы, научной основы под собой такой миф не имеет. Человек теряет порядка 150 волос в день по естественным причинам. Поэтому, если выдернуть один из них самостоятельно, это ничего не изменит».

Тем не менее выщипывать даже один седой волос чревато. Как объясняет звездный стилист Майкл Ван Кларк, волосы, жизнь которых закончилась досрочно, начнут следующий цикл роста примерно через 3 месяца. «При этом у людей старше 20 лет волосы в каждом цикле становятся чуть тоньше и выпадают все раньше и раньше. В норме циклы меняются каждые 5 лет, при этом количество этих циклов ограничено».

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«Помимо того, что вы сокращаете цикл роста волос, вы травмируете волосяные фолликулы, — предупреждает стилист Дженнифер Кораб. — Это может привести к инфекции, воспалению и залысинам».

Почему седины становится все больше?

Эксперты объясняют: на самом деле волосы не седые, а полупрозрачные. Серый тон зависит от того, сколько осталось волос своего цвета. И это неизбежная часть старения. Пигментных гранул меланина после 28 лет становится все меньше, так как меланоциты, вырабатывающие его клетки, работают медленнее.

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Главную роль в том, как быстро появляется седина, игра.т генетика и образ жизни. Например, ускорить процесс может стресс.

«Я не верю в месть волос, — смеется Майкл Ван Кларк. — Седины становится больше не потому, что вы выдрали один волосок, а потому, что пришло время. Но в любом случае, если вы сделаете выдергивание волос привычкой сейчас, когда седины у вас менее 1%, то через несколько лет волос будет меньше, они будут тоньше и седина на них, даже если ее всего 10%, станет заметнее».

Автор текста:Ирина Себелева
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