«Если бы это было правдой, у людей никогда бы не было проблем с выпадением волос, —
Тем не менее выщипывать даже один седой волос чревато. Как объясняет звездный стилист Майкл Ван Кларк, волосы, жизнь которых закончилась досрочно, начнут следующий цикл роста примерно через 3 месяца. «При этом у людей старше 20 лет волосы в каждом цикле становятся чуть тоньше и выпадают все раньше и раньше. В норме циклы меняются каждые 5 лет, при этом количество этих циклов ограничено».
«Помимо того, что вы сокращаете цикл роста волос, вы травмируете волосяные фолликулы, — предупреждает стилист Дженнифер Кораб. — Это может привести к инфекции, воспалению и залысинам».
Почему седины становится все больше?
Эксперты объясняют: на самом деле волосы не седые, а полупрозрачные. Серый тон зависит от того, сколько осталось волос своего цвета. И это неизбежная часть старения. Пигментных гранул меланина после 28 лет становится все меньше, так как меланоциты, вырабатывающие его клетки, работают медленнее.
Главную роль в том, как быстро появляется седина, игра.т генетика и образ жизни. Например, ускорить процесс может стресс.
«Я не верю в месть волос, — смеется Майкл Ван Кларк. — Седины становится больше не потому, что вы выдрали один волосок, а потому, что пришло время. Но в любом случае, если вы сделаете выдергивание волос привычкой сейчас, когда седины у вас менее 1%, то через несколько лет волос будет меньше, они будут тоньше и седина на них, даже если ее всего 10%, станет заметнее».