«Я не верю в месть волос, — смеется Майкл Ван Кларк. — Седины становится больше не потому, что вы выдрали один волосок, а потому, что пришло время. Но в любом случае, если вы сделаете выдергивание волос привычкой сейчас, когда седины у вас менее 1%, то через несколько лет волос будет меньше, они будут тоньше и седина на них, даже если ее всего 10%, станет заметнее».