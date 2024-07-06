Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Прививку лучше делать в ветеринарной клинике, а не самостоятельно, так как у каждой из них есть правила смешивания и введения. И что немаловажно — это условия хранения препаратов. Стоит понимать, что в состав препарата входят как инактивированные, так и живые вирусы, поэтому ваш котик может чувствовать себя некомфортно какое-то время, от суток до трех. И обязательно перед вакцинацией за 10–14 дней животному делают дегельминтизацию, вот ее как раз, вы можете сделать самостоятельно.