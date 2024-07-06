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Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Не каждый хозяин готов даже на время расстаться со своим любимым питомцем. Поэтому кошки и коты часто путешествуют вместе с нами, но для них перелеты — сильный стресс и нужно позаботиться о животных заранее.

6 июля 2024Обсудить
кошка, самолет, документы
Источник:

iStockphoto

Перелет с домашними питомцами сопряжен с определенными хлопотами. Это важно потому, что должны соблюдаться особые условия перевозки кошек, которые предъявляют авиакомпании. Кроме того, важно, чтобы не пострадало здоровье самого питомца и нервная система хозяина.

Разобраться во всех нюансах и правильно оформить необходимые документы помогла эксперт.

Ольга Лешатон
ветеринария

ветеринарный врач

Какие документы нужны для перелета с котом

Самое главное, без чего вас не пустят в самолет, это документы и прививка. Запомните, что если у животного нет прививки от бешенства и ветеринарного паспорта, то вы не сможете его взять с собой! Готовиться к вакцинации лучше за месяц, чтобы всё успеть.

Если вы путешествуете по России, то достаточно поставить вакцины:

  • «Биофел» (PCHR);

  • «Мультифел».

Если вы выезжаете за пределы России, то:

  • «Биофел» (PCHR);

  • «Нобивак»;

  • Purevax RCP.

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Прививку лучше делать в ветеринарной клинике, а не самостоятельно, так как у каждой из них есть правила смешивания и введения. И что немаловажно — это условия хранения препаратов. Стоит понимать, что в состав препарата входят как инактивированные, так и живые вирусы, поэтому ваш котик может чувствовать себя некомфортно какое-то время, от суток до трех. И обязательно перед вакцинацией за 10–14 дней животному делают дегельминтизацию, вот ее как раз, вы можете сделать самостоятельно.

Что делать, если кот боится летать: подготовка животного

За несколько недель до полета постарайтесь сделать 2 важные вещи: это дать коту привыкнуть к переноске, в которой он будет путешествовать, и сделать несколько прогулок с ним в шлейке и переноске, чтобы для него не была шоком поездка в аэропорт.

Желательно начать гулять с котом в людных местах за 2–3 месяца до предполагаемой поездки, иначе животное получит огромный стресс, и как следствие — падение иммунитета. Начать можно с небольших мест возле дома, затем поездки в транспорте, чтобы питомец узнал новые территории и перестал беспокоиться. Все прогулки обязательно совершать в шлейке и переноске, именно в той, в которой вы планируете лететь в самолете.

Важно!

Давать седативные препараты не рекомендуется, так как при перепаде давления в самолете животному может стать плохо. Седативные препараты понижают давление. Можете взять с собой успокаивающие препараты, но всё зависит от характера вашего питомца.

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Что взять с собой в самолет

  • аптечку (в нее можно положить успокоительные, антигистаминные препараты, антисептические средства);

  • сухой корм;

  • пару пакетиков влажного корма;

  • одноразовые впитывающие пеленки (на смену в переноске, так как животное может непроизвольно сходить в туалет);

  • влажные салфетки;

  • шлейку с именем животного и вашими контактными данными, на непредвиденные случаи;

  • бутылочку с водой (миску), в салоне самолета сухой воздух и питомец может испытывать жажду;

  • любимую игрушку.

Обратите внимание, что кормить питомца перед полетом рекомендуется за 4–5 часов — не позже!

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Паспорт и справки

Ветеринарный паспорт вам помогут оформить в ветеринарной клинике, где сделают все необходимые пометки. Обратите внимание, что для путешествий за пределы России необходимо будет оформить еще несколько справок — по форме № 4 или № 1 на Станции по борьбе с болезнями животных. Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение 5 дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения и/или реализации животного и выдается бесплатно. Вам нужно подъехать с животным в клинику, и после осмотра питомца вы ее получите.

В аэропорту вам нужно посетить службу ветеринарного контроля, где врачи осмотрят питомца и обменяют ветеринарное свидетельство № 1 на международный сертификат формы 5А, который действителен всего сутки! Поэтому, если вы планируете пересадки, обязательно уточните заранее, где вы сможете его продлить, иначе вас могут не пропустить в конечном пункте поездки.

Если у вас породистая кошка или кот, для международной поездки вам также будет нужна справка об отсутствии племенной ценности. Ее вы сможете получить в Российской фелинологической федерации.

Автор текста:Елена Мишина
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