Как пережить перелет с кошкой: это важно знать заранее

Перелет с домашними питомцами сопряжен с определенными хлопотами. Это важно потому, что должны соблюдаться особые условия перевозки кошек, которые предъявляют авиакомпании. Кроме того, важно, чтобы не пострадало здоровье самого питомца и нервная система хозяина.
Разобраться во всех нюансах и правильно оформить необходимые документы помогла эксперт.
ветеринарный врач
Какие документы нужны для перелета с котом
Самое главное, без чего вас не пустят в самолет, это документы и прививка. Запомните, что если у животного нет прививки от бешенства и ветеринарного паспорта, то вы не сможете его взять с собой! Готовиться к вакцинации лучше за месяц, чтобы всё успеть.
Если вы путешествуете по России, то достаточно поставить вакцины:
«Биофел» (PCHR);
«Мультифел».
Если вы выезжаете за пределы России, то:
«Биофел» (PCHR);
«Нобивак»;
Purevax RCP.
Прививку лучше делать в ветеринарной клинике, а не самостоятельно, так как у каждой из них есть правила смешивания и введения. И что немаловажно — это условия хранения препаратов. Стоит понимать, что в состав препарата входят как инактивированные, так и живые вирусы, поэтому ваш котик может чувствовать себя некомфортно какое-то время, от суток до трех. И обязательно перед вакцинацией за 10–14 дней животному делают дегельминтизацию, вот ее как раз, вы можете сделать самостоятельно.
Что делать, если кот боится летать: подготовка животного
За несколько недель до полета постарайтесь сделать 2 важные вещи: это дать коту привыкнуть к переноске, в которой он будет путешествовать, и сделать несколько прогулок с ним в шлейке и переноске, чтобы для него не была шоком поездка в аэропорт.
Желательно начать гулять с котом в людных местах за 2–3 месяца до предполагаемой поездки, иначе животное получит огромный стресс, и как следствие — падение иммунитета. Начать можно с небольших мест возле дома, затем поездки в транспорте, чтобы питомец узнал новые территории и перестал беспокоиться. Все прогулки обязательно совершать в шлейке и переноске, именно в той, в которой вы планируете лететь в самолете.
Важно!
Давать седативные препараты не рекомендуется, так как при перепаде давления в самолете животному может стать плохо. Седативные препараты понижают давление. Можете взять с собой успокаивающие препараты, но всё зависит от характера вашего питомца.
Что взять с собой в самолет
аптечку (в нее можно положить успокоительные, антигистаминные препараты, антисептические средства);
сухой корм;
пару пакетиков влажного корма;
одноразовые впитывающие пеленки (на смену в переноске, так как животное может непроизвольно сходить в туалет);
влажные салфетки;
шлейку с именем животного и вашими контактными данными, на непредвиденные случаи;
бутылочку с водой (миску), в салоне самолета сухой воздух и питомец может испытывать жажду;
любимую игрушку.
Обратите внимание, что кормить питомца перед полетом рекомендуется за 4–5 часов — не позже!
Паспорт и справки
Ветеринарный паспорт вам помогут оформить в ветеринарной клинике, где сделают все необходимые пометки. Обратите внимание, что для путешествий за пределы России необходимо будет оформить еще несколько справок — по форме № 4 или № 1 на Станции по борьбе с болезнями животных. Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение 5 дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения и/или реализации животного и выдается бесплатно. Вам нужно подъехать с животным в клинику, и после осмотра питомца вы ее получите.
В аэропорту вам нужно посетить службу ветеринарного контроля, где врачи осмотрят питомца и обменяют ветеринарное свидетельство № 1 на международный сертификат формы 5А, который действителен всего сутки! Поэтому, если вы планируете пересадки, обязательно уточните заранее, где вы сможете его продлить, иначе вас могут не пропустить в конечном пункте поездки.
Если у вас породистая кошка или кот, для международной поездки вам также будет нужна справка об отсутствии племенной ценности. Ее вы сможете получить в Российской фелинологической федерации.