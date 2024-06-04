Не собака, а поросенок какой-то: почему вашему питомцу так нравится валяться в грязи

Владельцы собак иногда шутят, что их любимцы как будто намеренно ищут грязь и лужи. Кажется, будто братья наши меньшие шутки ради испытывают терпение своих хозяев.
Однако на самом деле есть несколько причин, почему ваш любимец это делает. Попробуйте разобраться, что из этого относится к конкретно вашей собаке, — вполне возможно, тогда вы сможете отучить питомца от не слишком приятной привычки.
Аромат средств по уходу
Запах собачьего шампуня может казаться вам вполне приятным, однако питомцам порой вообще не нравятся интенсивные запахи. В таком случае любимец может пытаться сбить его с помощью грязи.
Если замечаете, что сразу после банных процедур собака спешит скорее испачкаться как можно сильнее снова, вполне возможно, лучше перейти на ухаживающие средства без отдушек или с нейтральными запахами.
Паразиты
Иногда привычка валяться в грязи — тревожный сигнал. Когда у собаки появляются блохи, унять зуд она может как раз таким способом.
Если ваш любимец раньше никогда не вел себя так, попробуйте после прогулки внимательно осмотреть его шерсть и обработать ее средствами против паразитов.
Важно!
Как отмечают ветеринары, блохи могут жить в любых теплых местах. Поэтому в идеале в течение всего года обрабатывать своего любимца в профилактических целях. Причем в обработке нуждаются даже любимцы, которые не покидают стен вашей квартиры. Дело в том, что принести блох в дом человек может даже на подошве уличной обуви.
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Период линьки
С помощью перекатывания по земле собака может пытаться избавиться от лишней шерсти. В этом случае лучше помочь любимице и тщательно ее вычесать, пишет издание
Нехватка игр
Собаки нуждаются в регулярной физической активности. Если вы слишком мало выгуливаете питомца и не играете с ним, нехватку развлечений он может попробовать восполнить как раз через валяние в грязи. Особенно часто это происходит с молодыми энергичными собаками или щенками.
Меняйте привычный маршрут
Есть еще одна хитрость, которая поможет снизить риск встречи вашего питомца с грязной лужей. Старайтесь выбирать маршруты для прогулок с асфальтированными дорожками.
Кстати
Насколько часто нужно купать собаку? Ответ на этот вопрос зависит от типа ее шерсти. Например, шелковистая, легкая шерсть требует купания раз в неделю или раз в две недели.
Еще один важный фактор — образ жизни вашего питомца. Если собака живет на участке частного дома, купать ее можно не слишком регулярно — около двух раз в год.
О других нюансах, связанных с купанием домашних животных, можно прочитать ЗДЕСЬ.