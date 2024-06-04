Не собака, а поросенок какой-то: почему вашему питомцу так нравится валяться в грязи

Важно!

Как отмечают ветеринары, блохи могут жить в любых теплых местах. Поэтому в идеале в течение всего года обрабатывать своего любимца в профилактических целях. Причем в обработке нуждаются даже любимцы, которые не покидают стен вашей квартиры. Дело в том, что принести блох в дом человек может даже на подошве уличной обуви.

Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.