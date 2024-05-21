«Порой творят ужасные вещи»: 3 ошибки при оказании первой помощи своему питомцу

Если с вашим домашним питомцем случилась какая-то травма, он покрылся волдырями или резко почувствовал себя плохо, стоит помнить: неграмотная и неумелая первая помощь способна лишить его шанса на спасение. Поэтому, если не уверены, лучше обойтись без импровизированного спасения и как можно быстрее бежать к врачу вместе с хвостатым больным.
По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, абсолютно логично и объяснимо, почему многие хозяева не могут помочь своему питомцу. У них просто нет нужных знаний и специальных навыков, а иногда и круглосуточной ветклиники поблизости. Некоторым приходится хоть что-то предпринимать на свой страх и риск, и, к сожалению, не всегда это работает на благо.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
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1. Всегда верят в «Гугл»
Некоторые уверены, что в случае чего смогут найти все ответы на свои вопросы в Интернете. Однако очень велика вероятность, что, последовав рекомендациям из Сети, вы нанесете больше вреда, чем пользы. То же самое может произойти, если слепо следовать и чужим советам.
«О, а нам помог от клещей керосин». «Если у вашего понос, попробуйте заварить ромашку, нам помогало». «Инородное тело выйдет само, попробуйте заливать вазелиновое масло». «Прививки делать не надо, он же в квартире живет», — приводит примеры таких советов Наталья Федосеева.
2. Проводят аналогии с человеческими болезнями и лечением
Нередко хозяева руководствуются собственной практикой лечения «похожих» болезней, применяя ее к животным. По мнению ветеринара, эта тактика ошибочна.
«Мы младенцу свечку нурофен ставили, это самый безопасный жаропонижающий, значит, и щенку можно».
«Кошка отравилась, нужно пару дней поголодать, чтоб ЖКТ успокоился».
«Говорят, по УЗИ гастрит и панкреатит, будем кормить овсянкой и давать мезим, у нашего деда тоже панкреатит был».
«Он задыхается, ему просто нужно на свежий воздух и таблетку от сердца».
3. Впадают в панику
По словам врача, всякое происшествие с домашним животным — подавился ли питомец, начал задыхаться или истекает кровью от порезанной лапы — практически для любого владельца будет шоком и вызовет сумасшедшее волнение. Даже обладающий нужными знаниями может в моменте растеряться и все забыть.
«А те, кто, кроме паники, в этот момент не имеют в наличии ничего, к сожалению, творят ужасающие вещи», — продолжает Наталья Федосеева.
Специалист привела несколько примеров из ежедневной практики ветеринаров такой «первой помощи», когда хозяева:
трясут питомцев вниз головой до отека головного мозга;
засовывают металлическую ложку в рот во время судорог;
накладывают повязки так, что кровотечение усиливается и становится жизнеугрожающим;
травмируют своих питомцев механически или «лечат» их запрещенными препаратами.
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