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«Порой творят ужасные вещи»: 3 ошибки при оказании первой помощи своему питомцу

Оказание первой помощи — вещь всегда ответственная. Когда поддаешься эмоциям и не уверен в своих действиях, можно не только не помочь, а наоборот — сделать своему любимцу еще хуже.

21 мая 2024
«Порой творят ужасные вещи»: 3 ошибки при оказании первой помощи своему питомцу
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iStockphoto

Если с вашим домашним питомцем случилась какая-то травма, он покрылся волдырями или резко почувствовал себя плохо, стоит помнить: неграмотная и неумелая первая помощь способна лишить его шанса на спасение. Поэтому, если не уверены, лучше обойтись без импровизированного спасения и как можно быстрее бежать к врачу вместе с хвостатым больным.

По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, абсолютно логично и объяснимо, почему многие хозяева не могут помочь своему питомцу. У них просто нет нужных знаний и специальных навыков, а иногда и круглосуточной ветклиники поблизости. Некоторым приходится хоть что-то предпринимать на свой страх и риск, и, к сожалению, не всегда это работает на благо.

Наталья Федосеева
Ветеринария

Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных

Специалист назвала в своем телеграм-канале три ошибки владельцев при оказании первой помощи домашнему питомцу, которые до добра не доведут.

1. Всегда верят в «Гугл»

Некоторые уверены, что в случае чего смогут найти все ответы на свои вопросы в Интернете. Однако очень велика вероятность, что, последовав рекомендациям из Сети, вы нанесете больше вреда, чем пользы. То же самое может произойти, если слепо следовать и чужим советам.

«О, а нам помог от клещей керосин». «Если у вашего понос, попробуйте заварить ромашку, нам помогало». «Инородное тело выйдет само, попробуйте заливать вазелиновое масло». «Прививки делать не надо, он же в квартире живет», — приводит примеры таких советов Наталья Федосеева.

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2. Проводят аналогии с человеческими болезнями и лечением

Нередко хозяева руководствуются собственной практикой лечения «похожих» болезней, применяя ее к животным. По мнению ветеринара, эта тактика ошибочна.

  • «Мы младенцу свечку нурофен ставили, это самый безопасный жаропонижающий, значит, и щенку можно».

  • «Кошка отравилась, нужно пару дней поголодать, чтоб ЖКТ успокоился».

  • «Говорят, по УЗИ гастрит и панкреатит, будем кормить овсянкой и давать мезим, у нашего деда тоже панкреатит был».

  • «Он задыхается, ему просто нужно на свежий воздух и таблетку от сердца».

3. Впадают в панику

По словам врача, всякое происшествие с домашним животным — подавился ли питомец, начал задыхаться или истекает кровью от порезанной лапы — практически для любого владельца будет шоком и вызовет сумасшедшее волнение. Даже обладающий нужными знаниями может в моменте растеряться и все забыть.

«А те, кто, кроме паники, в этот момент не имеют в наличии ничего, к сожалению, творят ужасающие вещи», — продолжает Наталья Федосеева.

Специалист привела несколько примеров из ежедневной практики ветеринаров такой «первой помощи», когда хозяева:

  • трясут питомцев вниз головой до отека головного мозга;

  • засовывают металлическую ложку в рот во время судорог;

  • накладывают повязки так, что кровотечение усиливается и становится жизнеугрожающим;

  • травмируют своих питомцев механически или «лечат» их запрещенными препаратами.

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Автор текста:Анастасия Романова
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