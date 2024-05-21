«Порой творят ужасные вещи»: 3 ошибки при оказании первой помощи своему питомцу

По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, абсолютно логично и объяснимо, почему многие хозяева не могут помочь своему питомцу. У них просто нет нужных знаний и специальных навыков, а иногда и круглосуточной ветклиники поблизости. Некоторым приходится хоть что-то предпринимать на свой страх и риск, и, к сожалению, не всегда это работает на благо.