А вот и не виляющий хвост: 6 истинных признаков, что ваша собака счастлива

Как и маленькие дети, собаки любят предсказуемость. Это не значит, что им неинтересно что-то новое, но они не хотят, чтобы мир постоянно менялся. У них вызывают стресс дальние поездки, изменение режима дня человека, когда он внезапно весь день дома или, наоборот, внезапно исчезает на день. Поэтому, если вы понимаете, что скоро что-то изменится, постарайтесь приучить питомца к этому постепенно.