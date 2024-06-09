А вот и не виляющий хвост: 6 истинных признаков, что ваша собака счастлива

Счастлив ваш питомец или же просто довольствуется тем, что есть? Ответ на этот вопрос хотел бы знать любой любящий владелец. Но, увы, мысли собак пока что читать никто не может.
Впрочем, ветеринарные врачи уже настолько хорошо знают своих хвостатых пациентов, что могут считывать определенные паттерны и модели поведения, указывающие на настроение собаки. И — спойлер — виляние хвостом необязательно означает, что собака счастлива.
Основные потребности удовлетворены
Можете ли вы радоваться жизни, если хотите есть, у вас что-то болит или вы чего-то боитесь? Скорее всего, нет, и то же самое относится к вашим питомцам.
Ветеринарный бихевиорист Института поведения животных Даффилда при Корнеллском университете в Нью-Йорке Кейт Андерсон
Возможно, сегодня наше понимание счастья и выходит за рамки таких простых критериев, но это первый шаг в правильном направлении.
Она расслаблена — и об этом говорит ее тело
«Счастливые собаки не напряжены, — говорит Андерсон. — Они не поджимают уши и хвост, не прикрывают глаза».
Еще один признак: собака не поджимает лапу, не прижимается всем туловищем к земле.
«Для меня эталон счастливой собаки — это пес, который лежит во дворе на боку полностью расслабленным и греется на солнышке», — говорит ветеринар Кристи Флинн.
У нее спокойная мимика
Мы нечасто обращаем на это внимание, но, по словам ветеринаров, у людей и животных мышцы лица (или морды) работают похоже. Поэтому иногда собаки похожи на недовольных людей.
«Когда вы расстроены, то, скорее всего, опускаете уголки рта или щуритесь, — говорит Кристи Флинн. — Собака делает точно так же, а еще „хмурит брови“. И, наоборот, если у нее спокойная, расслабленная морда, можно с уверенностью говорить, что она в хорошем настроении».
Есть определенный распорядок дня
Как и маленькие дети, собаки любят предсказуемость. Это не значит, что им неинтересно что-то новое, но они не хотят, чтобы мир постоянно менялся. У них вызывают стресс дальние поездки, изменение режима дня человека, когда он внезапно весь день дома или, наоборот, внезапно исчезает на день. Поэтому, если вы понимаете, что скоро что-то изменится, постарайтесь приучить питомца к этому постепенно.
Она с удовольствием играет или участвует в тренировках
Ветеринары подчеркивают: очень важно, чтобы собака много двигалась.
«Я отношу упражнения к категории обогащения среды, а обогащение — это действительно важная тема», — объясняет доктор Андерсон.
Помимо физических упражнений это могут быть и умственные головоломки: игрушки, занятия по дрессуре и так далее.
«Дрессировка также может поддерживать остроту ума вашей собаки, независимо от того, насколько она молода или стара, — добавляет доктор Флинн. — Если вы приучили щенка к туалету и обучили основным командам, не значит, что на этом надо остановиться. Продолжение занятий радует питомцев и помогает укрепить отношения с хозяином».
Хозяин готов защищать ее
Собака может показать, как себя чувствует, но не может прямо сказать кому-то, что ей некомфортно. Однако это можете сделать вы.
У всех собак есть свой характер: одни социальны, другие застенчивы. Если у вас собака-интроверт, важно защищать ее. Вы можете попросить незнакомцев не гладить питомца или попросить гостей оставить собаку в покое.
«У людей добрые намерения, но важно уважать личные границы собак, — говорит доктор Флинн. — Если у вас есть свои желания и потребности, почему у псов их не должно быть? Если вы заставите своего питомца пойти против природных инстинктов, он точно не будет счастлив».