Жуткие шрамы и другие тяжелые последствия от уколов красоты, рассасывающих жир

«Врач-косметолог должен иметь высшее медицинское образование и пройти профессиональную переподготовку по специальности „косметология“ при наличии подготовки в интернатуре (ординатуре) по специальности „дерматовенерология“», — сообщают в Росздравнадзоре.

В медлицензии на осуществление косметологических процедур должен быть указан адрес, по которому проводятся процедуры.