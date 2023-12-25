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Жуткие шрамы и другие тяжелые последствия от уколов красоты, рассасывающих жир

FDA предупредило об опасности инъекций несертифицированными препаратами для похудения. Клиенты косметологов делятся пугающими фотографиями после процедуры.

25 декабря 2023
липолитики, уколы для рассасывания жира, инъекционный липолиз
Источник:

iStock

Похудеть без диет, спорта и операций — мечта многих. Сегодня косметологи предлагают в качестве альтернативы липосакции уколы липолитиками, или инъекционный липолиз. Эта нехирургическая процедура подразумевает серию инъекций под кожу для разрушения жировых клеток в проблемных зонах.

Правда, врачи говорят: колоться липолитиками и есть все подряд все равно не удастся. Жир начнет откладываться в других, самых неожиданных местах. Поэтому следить за питанием все-таки придется.

Но есть и другие, более серьезные побочные эффекты. Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустило предупреждение: инъекции незарегистрированными препаратами для похудения приводят к серьезным инфекциям и деформациям кожи. Кроме того, клиенты жалуются на шрамы, кисты и глубокие болезненные узлы после уколов.

«Инъекции для растворения жира, не одобренные FDA, продаются в Интернете под такими торговыми марками, как Aqualyx, Lipodissolve, Lipo Lab, Kabelline и другими, — сообщают в управлении. — Эти препараты имеют в составе фосфатидилхолин (PPC) и дезоксихолат натрия (DC), которые представляют значительный риск для здоровья, поэтому они не одобрены FDA».

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Известно, что одни пострадавшие покупали и кололи препараты самостоятельно, другие обращались в клиники и медицинские спа-центры. При этом эксперты FDA предполагают, что персоналы клиник, возможно, не имели лицензии на проведение процедур.

Примечательно, что в России липолитик Aqualyx, не одобренный FDA, входит в реестр зарегистрированных медицинских изделий и является одним из самых популярных препаратов для инъекционного липолиза. Возможно, в данном случае побочный эффект наступал по вине человеческого фактора, когда пострадавшие делали инъекции сами либо обращались к персоналу без лицензии.

На фотографии ниже — одна из клиенток, которая кололась несертифицированными липолитиками. Спустя неделю у нее появились инфицированные узлы на обеих руках.

Жуткие шрамы и другие тяжелые последствия от уколов красоты, рассасывающих жир
Источник:

www.fda.gov

С этими жуткими последствиями после процедуры похудения женщина обратилась за помощью в дерматологическую клинику. Пострадавшей прописали курс антибиотиков. К сожалению, даже спустя два месяца после начала лечения места инъекций выглядят пугающе.

Жуткие шрамы и другие тяжелые последствия от уколов красоты, рассасывающих жир
Источник:

www.fda.gov

По словам экспертов, в этой процедуре есть два больших риска. Первый — побочные явления от незарегистрированных препаратов. Второй — отсутствие необходимой лицензии у людей, которые выполняют процедуру.

«Чтобы уколы липолитиков были безопасны и эффективны, необходимо правильно подобрать количество препарата, точно выбрать место для инъекции, правильно разместить иглу и выполнить правильную технику введения. Поэтому ни в коем случае нельзя колоть лекарство самостоятельно или обращаться к персоналу, который не имеет медицинского образования и лицензии на проведение данной процедуры», — предупреждают в FDA.

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Что нужно знать перед тем, как делать инъекции от жира

  1. «Врач-косметолог должен иметь высшее медицинское образование и пройти профессиональную переподготовку по специальности „косметология“ при наличии подготовки в интернатуре (ординатуре) по специальности „дерматовенерология“», — сообщают в Росздравнадзоре.

    В медлицензии на осуществление косметологических процедур должен быть указан адрес, по которому проводятся процедуры.

  2. Обязательно узнайте перед процедурой название препарата. Препараты для инъекций должны быть зарегистрированы госорганами. Проверить их можно в поиске реестра зарегистрированных медицинских изделий. Если наименование не найдено, значит, препарат запрещен к применению в России.

  3. На упаковке должен быть указан серийный номер, а информация о составе, производителе и сроке годности прописана на русском языке. Смотрите, чтобы упаковка была запечатана и не имела признаков вскрытия.

  4. О любых побочных эффектах после процедуры сразу же сообщайте своему врачу.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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