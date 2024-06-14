У микроэлементов тоже есть часы, в которые они наиболее полезны организму. Железо нужно принимать по утрам, натощак. С чаем или кофе его лучше не совмещать: они ухудшают его всасывание. После приема нужно выждать минут сорок, а лучше час и только потом переходить к бодрящим напиткам. Также не нужно сочетать железо с кальцием, в том числе с продуктами, где его много: бобовыми, молоком, иначе ни то ни другое не усвоится.