При сбалансированном питании все необходимые организму элементы поступают с пищей, но не каждый человек может обеспечить себе ежедневный здоровый рацион. И дело не в финансах, а в банальной нехватке времени на готовку. В таком случае на помощь приходят витаминно-минеральные добавки. Принимать их надо правильно, иначе есть риск, что они не усвоятся и пройдут «транзитом». Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала «Доктору Питеру», какие микроэлементы и когда полезнее всего пить.
Необходимы для метаболизма
Витамины, микро- и макроэлементы участвуют во многих важных процессах внутри тела человека, от них зависит гормональный баланс и обмен веществ, нормальная работа сердца и сосудов, нервной системы и иммунитета. Если важных элементов не хватает, человек быстро утомляется, у него становятся хрупкими кости, портятся зубы, кожа истончается или теряет упругость, начинают выпадать волосы и ломаться ногти, могут развиться различные болезни. Появление подобных симптомов — повод проконсультироваться с врачом.
Две группы с разными свойствами
Витамины делят на водорастворимые и жирорастворимые. От этих особенностей зависит способ их применения. Первые легко растворяются в воде и выводятся с мочой, не накапливаясь в организме, поэтому восполнять их уровень нужно каждый день — получать с пищей или в виде добавки.
Вторые легко растворяются в жирах, поэтому их желательно принимать в сочетании с небольшим количеством жирной пищи — сыром, яйцами, красной рыбой, маслом. Так они усвоятся лучше. Впитываются эти витамины через желудочно-кишечный тракт и имеют свойство накапливаться со временем, поэтому их рекомендуют принимать курсами и только при необходимости, чтобы не довести до гипервитаминоза.
С утра пораньше
К водорастворимым причисляют витамин С и все витамины группы В. Витамины группы В стоит пить с утра пораньше, они помогут зарядиться бодростью на весь рабочий день, поскольку помогают вырабатывать энергию и противостоять стрессу, а еще поддерживают нервную систему.
Витамин С тоже придает энергии и поддерживает иммунитет. Но этот витамин неспособен долго находиться в организме, всего через 2–3 часа он выводится. Чтобы получить всю возможную пользу от суточной дозы, нужно разделить ее на несколько долей: первую принять утром, а остальное добирать в течение дня.
Можно и днем, а часть — вечером
К жирорастворимым витаминам относятся витамины A, D, E и K. Витамины А и Е хорошо сочетаются друг с другом, их можно принимать вместе, утром или днем. Они оберегают клетки от повреждений, улучшают состояние кожи, помогают организму противостоять инфекциям.
Витамины D и K тоже отлично дополняют друг друга, но они лучше усваиваются во второй половине дня, поэтому принимать их стоит во время обеда или ближе к вечеру. Желательно — в компании одной из порций витамина С.
Микроэлементы — по часам
У микроэлементов тоже есть часы, в которые они наиболее полезны организму. Железо нужно принимать по утрам, натощак. С чаем или кофе его лучше не совмещать: они ухудшают его всасывание. После приема нужно выждать минут сорок, а лучше час и только потом переходить к бодрящим напиткам. Также не нужно сочетать железо с кальцием, в том числе с продуктами, где его много: бобовыми, молоком, иначе ни то ни другое не усвоится.
Йод тоже желательно пить с утра: он придает бодрости, с ним легче концентрироваться на делах и запоминать информацию. Цинк влияет на работу нервной и иммунной системы, от него зависит здоровье волос и ногтей. Его рекомендуется пить утром или днем.
Лучше принимать на ночь
Кальций приводит в порядок эмаль зубов, укрепляет кости, благодаря ему работают мышцы. Если пить кальций на ночь, он усвоится лучше. Магний тоже стоит принимать перед сном, к тому же он способствует расслаблению и улучшает качество сна.
Комплексы не привязаны ко времени
Витаминно-минеральные комплексы, как правило, составлены по специальной формуле, и их прием не привязан ко времени дня. Нужно употреблять добавки по инструкции, и этого будет достаточно. В некоторых комплексах микроэлементы, которые нужно принимать в разное время, сгруппированы в отдельные таблетки, они различаются по цвету, и каждой назначено свое время.
Главное — помнить, что комплексные препараты сочетать с отдельными витаминами и минералами нежелательно. Это может привести к гипервитаминозу или отравлению.