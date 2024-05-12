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Только разрушите здоровье: в каких случаях нельзя есть грейпфрут

Да, фрукты полезны, в них витамины и клетчатка. Но есть случаи, когда вроде бы полезный продукт может всерьез навредить здоровью. Об этом подробнее.

12 мая 20241
грейпфрут
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Грейпфрут относится к цитрусовым и очень популярен благодаря своему особенному горьковатому вкусу. Этот фрукт богат антиоксидантами, в нем много калия и клетчатки. А еще его можно тем, кто следит за уровнем сахара и худеющим.

Грейпфрут прекрасно вписывается в рацион диабетиков из-за низкого гликемического индекса: он не вызывает скачка глюкозы в крови. И даже показан тем, кто сбрасывает вес: калорий в нем очень мало, а клетчатки, полезной для кишечника, предостаточно.

А еще грейпфрут богат витамином С. В одном фрукте — дневной запас, он обеспечит 100% потребности в этом полезном веществе. Как известно, витамин С — мощный антиоксидант, укрепляющий нервную систему и стимулирующий выработку коллагена, что дает молодость вашей коже. Также грейпфрут содержит много воды, что немаловажно для поддержания здоровья в целом.

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Кому нельзя есть грейпфрут

Но, как нередко бывает, есть и серьезные «но». В ряде случаев не стоит увлекаться грейпфрутами. О том, когда фрукт неполезен, объяснила дипломированный диетолог Эрин Палински-Уэйд.

Грейпфрут — фрукт довольно кислый и может усугубить симптомы у людей с проблемами пищеварения, такими как ГЭРБ.

Людям, страдающим от воспаления слизистой оболочки желудка, гастрита, и пациентам с язвой также надо избегать грейпфрута, объяснила эксперт.

Есть и еще одна особенность фрукта, о которой знают далеко не все. Грейпфрут способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поскольку он может блокировать фермент, который помогает организму расщеплять химические вещества.

Как сам фрукт, так и его сок при приеме с рядом лекарств может снижать их эффективность и повышать риск побочных действий и даже серьезных осложнений, таких как почечная недостаточность.

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В число этих лекарств входят:

  • препараты, снижающие уровень холестерина;

  • ряд лекарств от аллергии;

  • препараты от повышенного артериального давления;

  • иммунодепрессанты;

  • гормональные контрацептивы (после употребления грейпфрута они утрачивают лечебные свойства практически полностью).

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случае с женщиной, которая решила по утрам съедать для похудения по половинке грейпфрута. В итоге несчастная попала в больницу с огромным тромбом в ноге и чуть не погибла. Как пояснили врачи, женщина принимала противозачаточные и взаимодействие с накопительным эффектом от ежедневно употребляемого грейпфрута дало проблемы со свертываемостью крови.

Грейпфрут действительно усиливает тромбообразующий эффект противозачаточных таблеток, тем более при наличии генетической предрасположенности, подтвердили врачи.

Автор текста:Анна Майская
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