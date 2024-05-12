Только разрушите здоровье: в каких случаях нельзя есть грейпфрут

Грейпфрут относится к цитрусовым и очень популярен благодаря своему особенному горьковатому вкусу. Этот фрукт богат антиоксидантами, в нем много калия и клетчатки. А еще его можно тем, кто следит за уровнем сахара и худеющим.
Грейпфрут прекрасно вписывается в рацион диабетиков из-за низкого гликемического индекса: он не вызывает скачка глюкозы в крови. И даже показан тем, кто сбрасывает вес: калорий в нем очень мало, а клетчатки, полезной для кишечника, предостаточно.
А еще грейпфрут богат витамином С. В одном фрукте — дневной запас, он обеспечит 100% потребности в этом полезном веществе. Как известно, витамин С — мощный антиоксидант, укрепляющий нервную систему и стимулирующий выработку коллагена, что дает молодость вашей коже. Также грейпфрут содержит много воды, что немаловажно для поддержания здоровья в целом.
Кому нельзя есть грейпфрут
Но, как нередко бывает, есть и серьезные «но». В ряде случаев не стоит увлекаться грейпфрутами. О том, когда фрукт неполезен,
Грейпфрут — фрукт довольно кислый и может усугубить симптомы у людей с проблемами пищеварения, такими как ГЭРБ.
Людям, страдающим от воспаления слизистой оболочки желудка, гастрита, и пациентам с язвой также надо избегать грейпфрута, объяснила эксперт.
Есть и еще одна особенность фрукта, о которой знают далеко не все. Грейпфрут способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поскольку он может блокировать фермент, который помогает организму расщеплять химические вещества.
Как сам фрукт, так и его сок при приеме с рядом лекарств может снижать их эффективность и повышать риск побочных действий и даже серьезных осложнений, таких как почечная недостаточность.
В число этих лекарств входят:
препараты, снижающие уровень холестерина;
ряд лекарств от аллергии;
препараты от повышенного артериального давления;
иммунодепрессанты;
гормональные контрацептивы (после употребления грейпфрута они утрачивают лечебные свойства практически полностью).
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случае с женщиной, которая решила по утрам съедать для похудения по половинке грейпфрута. В итоге несчастная попала в больницу с огромным тромбом в ноге и чуть не погибла. Как пояснили врачи, женщина принимала противозачаточные и взаимодействие с накопительным эффектом от ежедневно употребляемого грейпфрута дало проблемы со свертываемостью крови.
Грейпфрут действительно усиливает тромбообразующий эффект противозачаточных таблеток, тем более при наличии генетической предрасположенности, подтвердили врачи.