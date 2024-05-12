Только разрушите здоровье: в каких случаях нельзя есть грейпфрут

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случае с женщиной, которая решила по утрам съедать для похудения по половинке грейпфрута. В итоге несчастная попала в больницу с огромным тромбом в ноге и чуть не погибла. Как пояснили врачи, женщина принимала противозачаточные и взаимодействие с накопительным эффектом от ежедневно употребляемого грейпфрута дало проблемы со свертываемостью крови.