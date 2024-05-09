Как работают биодобавки и суперфуды для восстановления зрения, объясняет офтальмолог

Никому не хочется хуже видеть и носить очки, поэтому сегодня очень популярны различные биодобавки и суперфуды, производители которых обещают сохранить острое зрение и даже вернуть его остроту.
Но на самом ли деле различные витамины, микроэлементы, биологически активные вещества в продуктах или поливитаминных комплексах помогают зрению? Объяснила Анастасия Васильева, офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Ведущий офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
«Чаще всего в состав комплексов для здоровья глаз входят витамины А и Е, цинк, пигменты бета-каротин, лютеин и зеаксантин, жирные кислоты омега-3. В чем их влияние на зрение и глаза? Давайте рассмотрим подробнее», — разъясняет офтальмолог.
Витамин А
Он занимает центральное место в профилактике глазных болезней. Это вещество контролирует выработку зрительных пигментов, которые отвечают за нормальное восприятие света и передачу зрительного сигнала. Дефицит витамина А повышает вероятность развития «куриной слепоты», когда человек начинает хуже видеть в сумеречном освещении.
Лютеин и зеаксантин
Эти вещества препятствуют отслоению сетчатки и преждевременному развитию возрастных болезней глаз. Основная функция этих растительных пигментов заключается в защите глаз от негативного воздействия ультрафиолета.
Бета-каротин
Это растительный пигмент и предшественник витамина, он обладает мощным антиоксидантным эффектом и участвует в профилактике наиболее распространенных возрастных болезней глаз — глаукомы и катаракты.
Жирные кислоты омега-3 и омега-6
Вещества поддерживают работу разных органов организма, в том числе и зрительной системы. Дефицит этих кислот повышает вероятность развития синдрома сухого глаза.
Витамин E
Еще один популярный антиоксидант, который защищает клетки глаз от окислительного стресса. Дефицит витамина E негативно влияет на работу световых рецепторов в глазной сетчатке и увеличивает риски развития возрастной макулярной дегенерации. Это весьма серьезное заболевание, которое поражает центральную часть сетчатки и может приводить к полной утрате центрального зрения.
Цинк
Микроэлемент помогает усвоению витамина A. Необходим для нормального функционирования как сетчатки, так и глазного хрусталика.
«Выраженный дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов действительно может быть одной из причин ухудшения зрения, особенно у возрастных пациентов, — продолжает врач-офтальмолог. — Вместе с тем важно понимать, что это далеко не единственный и не главный фактор. Забота о здоровье глаз нуждается в комплексном подходе. Сюда входят регулярные профилактические осмотры у офтальмолога, привычка делать перерывы при работе за компьютером, правильное питание и здоровый образ жизни в целом».
Можно получить из пищи
«Получить необходимую норму перечисленных веществ можно и просто с помощью сбалансированного рациона. Например, жирные кислоты омега-3 и омега-6 содержатся в авокадо, оливковом масле, некоторых сортах рыбы, — рассказывает врач. — Важно ежедневно употреблять в пищу овощи: брокколи, петрушку, морковь, томаты, болгарский перец, шпинат и другую зелень. Источники витамина A — это и печень, и яйца, и лосось».
Иными словами, отмечает офтальмолог, при условии сбалансированного рациона и отсутствии каких-либо заболеваний, которые препятствуют нормальному усвоению витаминов, дефицит вам вряд ли грозит.
«Прием витаминных комплексов в большей степени требуется при выраженном недостатке веществ, причем подтвержденном лабораторно. И даже в этом случае не рекомендуется возлагать на БАДы для зрения слишком большие надежды. Все-таки и профилактика, и лечение должны быть комплексными, — объясняет Анастасия Васильева. — Но при желании и в качестве профилактической меры использовать витаминные комплексы для глаз можно. Однако предварительно необходимо проконсультироваться с врачом и сдать назначенные им анализы».