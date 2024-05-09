Как работают биодобавки и суперфуды для восстановления зрения, объясняет офтальмолог

«Выраженный дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов действительно может быть одной из причин ухудшения зрения, особенно у возрастных пациентов, — продолжает врач-офтальмолог. — Вместе с тем важно понимать, что это далеко не единственный и не главный фактор. Забота о здоровье глаз нуждается в комплексном подходе. Сюда входят регулярные профилактические осмотры у офтальмолога, привычка делать перерывы при работе за компьютером, правильное питание и здоровый образ жизни в целом».