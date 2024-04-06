Вы тоже делаете эти ошибки? 9 секретов идеальной и здоровой выпечки

Получиться может что угодно, но только не идеальный кекс или вау-пирог, если вы добавляете ингредиенты на глазок, не пользуясь кухонными весами, выбрали неправильный противень или неверно используете духовой шкаф.
Мы подскажем вам, как исправить ряд ошибок, которые чаще всего допускают кондитеры-самоучки на кухне.
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1. Ингредиенты
У многих хозяек возникает соблазн использовать для выпечки те продукты, которые полежали в холодильнике и подходят к концу срока годности. Вроде бы есть их в чистом виде опасно, а в выпечку они вполне сгодятся. Но нет!
Профессионалы советуют использовать только те ингредиенты, которые куплены буквально сегодня, максимум — вчера. Использование продуктов не первой свежести негативно отразится на структуре и вкусе ваших шедевров. Тем более нельзя добавлять к выпечке «просрочку» — это вообще опасно для здоровья.
2. Температура
Если только это не прописано в рецепте отдельно, все компоненты для выпечки должны иметь комнатную температуру. Но многие хозяйки не придают этому значения, доставая масло, яйца и молоко из холодильника и сразу добавляя в смесь. Исправьте эту ошибку — заранее, хотя бы за 1-2 часа до начала приготовления, вынимайте нужные ингредиенты из холодильника. Это поможет облегчить процесс перемешивания, поможет достичь однородности.
Если же в рецепте написано, что компоненты должны быть холодными или горячими, не нарушайте рецепта — это важно для результата. Химические реакции, которые происходят внутри теста, существенно зависят от особенностей температурного режима.
3. Качество масла
Если сливочное масло положено по рецепту, используйте только свежий продукт. Чем дольше масло пролежит в холодильнике, тем больше влаги оно потеряет, а от этого выпечка получится сухой. Всегда проверяйте дату изготовления на упаковке даже в магазине и покупайте для выпечки только и исключительно несоленое масло. Именно соль обладает консервирующим эффектом и позволяет маслу дольше сохраняться, и она же влияет на итоговый вкус.
4. Объемы
Профессиональные повара и кондитеры могут на глазок, но точно отмерять порции продуктов с помощью ложек или иных подручных средств. Если же вы не профессионал, обзаведитесь кухонными весами и сделайте себе шпаргалку по разным мерам весов. И помните, что вес разных продуктов в ложках может быть разным.
Измерьте основные чашки, контейнеры по массе и объему — ими можно пользоваться в дальнейшем.
5. Противень
Если выбирать между металлическим, стеклянным и керамическим противнем, стоит остановить свой выбор на алюминиевых и стальных формах. В них выпечка пропекается равномерно и корочка получается более хрустящей.
Углеродистая сталь или алюминий идеальны для пирогов, печенья, бисквитов или кексов. Силиконовые формы проигрывают: в них не будет такой высоты и пышности теста. Светлое покрытие металлической формы подходит для печенья и пирожных, темное — для выпечки с румяной корочкой.
6. Время в духовке
При выпечке пирожных и кексов вынимайте их примерно на 5 минут раньше, чем указано в рецепте. За счет этого у вас не будет пригоревшей и сухой выпечки, тесто за счет внутреннего тепла дойдет до нужной кондиции.
7. Миксер
Если у вас не будет хорошего миксера, который имеет разные варианты мощности и набор разных венчиков, вам не видать идеальной выпечки. Для каждого варианта нужен свой тип прибора. Если это крутое тесто, стоит использовать стационарный планетарный миксер с объемной чашей. Если это полужидкое и жидкое тесто для бисквита, блинчиков или оладий, эффективнее будет ручной миксер с тонкими венчиками.
8. Правило горки
Если вы отмеряете муку, сахар, соль или соду, чаще всего это бывает ложка или стакан с горкой. Это уже намного больше продукта, чем нужно по рецепту, поэтому строго следуйте тому, что написано, — срежьте ножом или пальцем горку. Избыток муки — это в половине случаев причина сухой и невкусной выпечки.
9. Дрожжи и разрыхлители
Если вы используете сухие активные дрожжи, храните их в морозильной камере, это помогает в сохранении их подъемной силы. Пищевая сода и разрыхлитель со временем утрачивают свою активность. Поэтому покупайте сухие компоненты выпечки каждые полгода, дольше их хранить нельзя.