Вы тоже делаете эти ошибки? 9 секретов идеальной и здоровой выпечки

Если сливочное масло положено по рецепту, используйте только свежий продукт. Чем дольше масло пролежит в холодильнике, тем больше влаги оно потеряет, а от этого выпечка получится сухой. Всегда проверяйте дату изготовления на упаковке даже в магазине и покупайте для выпечки только и исключительно несоленое масло. Именно соль обладает консервирующим эффектом и позволяет маслу дольше сохраняться, и она же влияет на итоговый вкус.