Всего два условия, как чувствовать себя после каникул так, будто отдыхали на курорте

« Любая цель, которая не была достигнута, — это тоже результат, это наш опыт , — говорит Георгий Алексеев. — Посмотрите, какие ошибки вы допустили, пересмотрите подход к достижению целей, оцените свои возможности. Постановка целей на год — это план. Если разбить план на несколько этапов, мы сможем оценить прогресс. И в конце года, даже если цель не выполнена, подсчитать, на сколько шагов мы приблизились к ее достижению и сколько еще осталось сделать».