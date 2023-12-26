Всего два условия, как чувствовать себя после каникул так, будто отдыхали на курорте

Последняя неделя до Нового года — это сплошная суета, стрессы и переживания. А далее — 10 дней без дел и без цели, после которых мы, грустные и не особо отдохнувшие, возвращаемся к работе.
Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн
«Резкая смена графика с обычного режима, когда есть время на работу и отдых, до режима с повышенной нагрузкой — это стресс, — объясняет клинический психолог Георгий Алексеев. — Лучший способ его избежать — начать подготовку к празднику заблаговременно и вводить новые задачи в привычный график постепенно.
Если подготовиться заранее не получилось, составьте список дел, чтобы равномерно распределить нагрузку по оставшимся до Нового года дням. Это поможет справиться с хаосом предновогодней недели, сэкономит силы и время. Кроме того, вычеркивая выполненные задачи из списка дел, мы испытываем положительные эмоции».
Из-за усталости 31 декабря во время подготовки к празднику в семьях часто возникают ссоры.
«Озвучьте и распределите обязанности заранее, чтоб каждый член семьи был занят определенной задачей, — советует эксперт. — Суеты станет значительно меньше, а значит, и поводов для ссор тоже».
Как провести зимние каникулы, чтобы выйти на работу отдохнувшим
«Праздность и прокрастинация не приносит чувства отдыха. В итоге мы рискуем вернуться на работу с ощущением, словно все выходные прошли незаметно, без отдыха», — говорит Георгий Алексеев.
Эксперт советует распланировать каждый день праздничных выходных и четко придерживаться графика. Вот что стоит учесть, составляя программу развлечений на праздники.
Активный досуг не всегда связан со спортом и выраженной физической нагрузкой. Прогулки, посещение музеев, выставок, праздничных мероприятий, поездки за город — все это считается активным времяпрепровождением.
Однако и от впечатлений нужен отдых. Прекрасный пример пассивного досуга — провести день дома в уютной обстановке за просмотром легкой и непринужденной новогодней комедии.
Почему в Новый год обостряются психические расстройства
«Новогодний период считается периодом реактивных, острых состояний, начиная от травм и отравлений и заканчивая алкогольным делирием (в простонародье — „белочка“) и обострением психических расстройств, — говорит клинический психолог. — Новогодние праздники действительно могут усиливать депрессивные проявления и даже привести к их появлению».
Причины депрессивных состояний в праздники:
общая усталость, которая усиливается к концу года, в том числе из-за повышенной нагрузки;
нехватка витаминов;
короткий световой день;
усиление чувства одиночества.
По словам эксперта, именно в Новый год человек может особенно остро ощущать одиночество, в том числе на фоне веселья других людей. Если человек перенес горе, потерял близкого, пережил разрыв отношений или столкнулся с неразрешимой (на данной момент) проблемой, его психическое здоровье наиболее уязвимо в праздники. И тогда Новый год становится дополнительным фактором, травмирующим психику.
«Это состояние из латентного может перейти в реактивное, острое. Все происходящее может казаться и ощущаться человеку невыносимым, — объясняет Георгий Алексеев. — Но это ложное чувство, которое появляется из-за нарушения работы трех основных нейромедиаторов: серотонина, дофамина, норадреналина. Именно в эти моменты и именно из-за этого обмана восприятия повышается вероятность сделать непоправимое».
Главный совет, который дает эксперт в таких ситуациях: старайтесь быть рядом с друзьями и близкими. Если ощущаете, что не справляетесь самостоятельно, расскажите о вашей проблеме, делитесь с людьми тем, что на душе. И поверьте, что окружающие вас поддержат. Не забывайте, что всегда можно обратиться за помощью к специалисту.
«Если встреча Нового года застигла на работе, в дороге или в больничной палате, помните, что праздник устраиваем мы себе сами, — говорит эксперт. — Те люди, которые окружают вас в этот момент, тоже переживают, что находятся вдали от дома. Разве это не повод объединиться и встретить Новый год таким составом? По возможности позвоните близким — так будет легче перенести сложившуюся ситуацию.
Стоит ли пить алкоголь, если грустно в новогоднюю ночь
Выпить бокал-другой, чтобы развеселиться, осушить бутылку, потому что грустно и одиноко, — может ли алкоголь улучшить настроение и побороть стресс?
«Алкоголь оказывает влияние на функции возбуждения и торможения нервной системы, из-за чего способен усиливать то эмоциональное состояние, в котором человек находится, — отвечает Георгий Алексеев. — В малых дозах спиртное как снижает стрессовое напряжение, вызывая легкий седативный эффект и помогая человеку почувствовать себя более уверенно, так и наоборот — может усилить тоску, печаль и даже злость. Зачастую именно прием алкоголя в больших дозах является причиной многих преступлений.
Если бокал вина может снять нервное напряжение, то в больших дозах алкоголь выступает в качестве депрессанта, усугубляя психоэмоциональное состояние человека. Поэтому при психических расстройствах и психологических травмах от алкоголя нужно отказаться, чтобы не усугубить состояние».
Как не грустить, подводя итоги года
У многих принято подводить итоги года в конце декабря. И если цели не достигнуты, люди впадают в уныние.
«Любая цель, которая не была достигнута, — это тоже результат, это наш опыт, — говорит Георгий Алексеев. — Посмотрите, какие ошибки вы допустили, пересмотрите подход к достижению целей, оцените свои возможности. Постановка целей на год — это план. Если разбить план на несколько этапов, мы сможем оценить прогресс. И в конце года, даже если цель не выполнена, подсчитать, на сколько шагов мы приблизились к ее достижению и сколько еще осталось сделать».
Кроме того, подводя итоги, стоит заканчивать на воспоминаниях хороших моментов, которые случились в этом году.
«Для многих Новый год становится чертой, переступив через которую, как мы ожидаем, все должно поменяться. Причем без каких-либо усилий, магическим образом. Увы, так это не работает, — говорит клинический психолог. — В первую очередь Новый год может выступать удобной точкой отсчета. Но все будет зависеть от желания человека и грамотной постановки задач, а также от четкого понимания смысла выбранного пути».
31 декабря — обычный календарный день. А насколько волшебным он будет, зависит только от нас самих.