Психолог Лабковский рассказал, что на самом деле делает нас счастливым

Именно в случае, когда вы осознаёте свои желания, принимаете решения, опираясь именно на них, а не на общественное мнение и стереотипы, у вас в итоге появляется собственное представление о том, что же такое счастье.

Только в случае, когда вы прислушиваетесь к себе, не насилуете себя нелюбимой работой, жизнью в нелюбимом месте, — только тогда вы наконец-то приходите к осознанию: жизнь — штука довольно приятная.