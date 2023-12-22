Психиатр Тищенко объясняет, что не так с человеком, который перестал радоваться любимым вещам

Любимое хобби, спорт, общение с друзьями — когда-то это приносило удовольствие и вдруг перестало. Что случилось? Может, это временно и скоро пройдет? Или не пройдет?
Есть одна крайность — гедонизм, когда получение удовольствия становится главным смыслом жизни человека. Другая крайность, антипод гедонизма, — ангедония.
«Это такое психическое отклонение, когда человек перестает испытывать радость и удовольствие от действий и событий, которые ранее приносили наслаждение и приятные эмоции», —
Ангедония имеет сопутствующие симптомы:
упадок настроения;
апатия;
беспокойство и пустота;
замкнутость, нежелание общаться с людьми, с которыми раньше общаться нравилось.
Самому отследить начало болезни достаточно сложно. Все развивается медленно и незаметно, симптомы нарастают со временем.
«Заметить что-то неладное возможно лишь тогда, когда угасает интерес к тому, что раньше увлекало вас. На фоне этого развивается сильная неприязнь к различным мероприятиям, утрачивает свою значимость потребность посещать работу», — рассказывают врачи московской психической клинической
Причины ангедонии
«Чаще всего это состояние возникает из-за длительного стресса и постоянного напряжения, наличия соматических заболеваний или травмы головного мозга», — говорят врачи психиатрической больницы.
По словам Натальи Тищенко, ангедония может быть симптомом различных психических состояний, таких как депрессия, продолжительное влияние стресса, употребление психоактивных веществ, ПРЛ (пограничное расстройство личности), ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), проявление соматической патологии (заболевания щитовидной железы, анемия, дефицит витамина Д и воспалительные процессы), а также проявление шизофрении.
«Редко, но ангедония способна развиться при приеме нейролептиков и антидепрессантов группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. — Прим. ред.). В таком случае мы подбираем терапию и меняем препарат», — говорит психиатр.
Когда бить тревогу
«Если вы ощущаете упадок настроения и другие симптомы ангедонии постоянно более двух недель, нужно обратиться к специалисту для диагностики. Необходимо найти причину ангедонии и решать ее», — говорит Наталья Тищенко.
Ангедония может привести к нервному срыву, что является серьезным расстройством. Поэтому пренебрегать помощью специалистов не стоит.