Психиатр Тищенко объясняет, что не так с человеком, который перестал радоваться любимым вещам

Оказывается, для этого состояния есть свое название — ангедония, или потеря способности испытывать радость и удовольствие. Как долго это может длиться? И нужно ли обращаться к врачу?