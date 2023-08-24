Уксус широко использовался человеком со времен Гиппократа в качестве противогрибкового и антибактериального средства для лечения многочисленных инфекций и заболеваний.
Также люди замечали, что продукты, обработанные уксусом, дольше сохраняют свежесть и не портятся. Поэтому одно из самых популярных применений уксуса на протяжении многих сотен лет — маринование и консервация.
В последние десятилетия возрос интерес к метаболическим эффектам уксуса, его влиянию на снижение веса и сохранение стройности.
В мире существует несколько десятков видов уксуса, так как, по сути, производить его можно из различных продуктов. Но наиболее популярные и востребованные из них — это столовый (обычный), винный и яблочный. Обсудили каждый из них с экспертами.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Яблочный или винный
«Сегодня в магазинах чаще всего продается синтетический уксус, полученный химическим путем, и натуральный — получаемый при воздействии уксуснокислых бактерий на спиртосодержащее сырье: винный и яблочный, — объяснил «Доктору Питеру» доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
Более полезен яблочный уксус, так как в нем есть все витамины, присутствующие в яблоках: витамины группы B, C, E, A, молочной кислоты и пектина, считает эксперт.
«Он снижает аппетит, положительным образом сказывается на перистальтике кишечника и ограничивает отложение жира, — продолжает Александр Созыкин. — А еще это отличный помощник в борьбе с ревматизмом. Стакан воды с лимоном и двумя чайными ложками яблочного уксуса помогают переваривать углеводы и снижают риски появления холестериновых бляшек на стенках сосудов».
У виноградного (винного) уксуса свои преимущества, отмечает эксперт.
«Это природный антисептик. Он замедляет процессы старения за счет содержания антиоксидантов, укрепляет иммунную систему за счет присутствия в составе флавоноидов, улучшает обменные процессы, имеет богатый витаминный и минеральный состав за счет полезных свойств исходного продукта, а еще замедляет рост раковых клеток», — говорит врач.
Нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию
Полезен для худеющих
«Доказанный эффект уксусной кислоты заключается в усилении резистентных свойств крахмалистых продуктов. Например, салат из отварного картофеля с заправкой из натурального уксуса будет иметь более высокую ценность для стройной фигуры, чем такой же салат без уксуса», — обращает внимание нутрициолог Светлана Мерзликина.
Врач Созыкин подтверждает: употребление раствора натурального уксуса по утрам возможно, так как он малокалориен (21 ккал на 100 г) и содержит полезные для организма ингредиенты — углеводы, глюкозу, фруктозу, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, селен.
«Но важно правильно принимать его - не более 1 столовой ложки, разведенной в стакане воды комнатной температуры, лучше — после еды, — предупреждает Александр Созыкин.
Кому нельзя уксус
Конечно, помимо пользы уксус может приносить и вред для здоровья.
«В первую очередь уксус стоит исключить людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, язву желудка или двенадцатиперстной кишки, повышенную кислотность желудка и так далее, — предупреждает Светлана Мерзликина. — Также злоупотребление уксусом в рационе будет способствовать разрушению тканей десен и зубной эмали. Продукт помимо прочего обладает мочегонным эффектом, в связи с чем противопоказан при цистите».
Также не рекомендовано употребление уксуса людям с заболеваниями почек.
«При низком уровне калия (гипокалиемии) употребление яблочного уксуса может ухудшить состояние», — продолжает и Александр Созыкин. Он предупреждает, что категорически не стоит применять в питании уксус беременным.
«Также яблочный уксус может взаимодействовать с рядом лекарственных препаратов: диуретиками, слабительными средствами и инсулином — и разрушать их. Поэтому перед добавлением уксусного раствора по утрам в рацион рекомендуется обсудить это с лечащим врачом», — советует врач.
Как выбрать уксус: правила
Содержание уксусной эссенции в натуральном уксусе не превышает 5% (не кислый продукт).
Натуральный яблочный уксус характеризуется небольшим осадком на дне емкости и приятным фруктовым ароматом.
В химическом уксусе уксусной эссенции более 9%.
«Синтетический уксус оказывает негативное воздействие на организм, особенно на желудочно-кишечный тракт, в отличие от натуральной жидкости, поэтому перед покупкой досконально изучите этикетку», — резюмирует эксперт.
Приобретайте уксус в бутылках из затемненного стекла.
Храните уксус в темном прохладном месте с плотно закрытой крышкой и исключите доступ детей к этому продукту.