Врач Парецкая назвала блюда, которые нельзя готовить в нержавейке и эмалированных кастрюлях

Чаще всего кастрюли бывают из нержавеющей стали, эмалированные и алюминиевые, возможно — с покрытиями. Каждый вид изделий имеет как свои плюсы, так и минусы в плане приготовления пищи, а также ее хранения.
Чем же могут навредить здоровью разные виды кастрюль, как это отразится на продуктах? С этим вопросами мы обратились к патофизиологу, иммунологу, диетологу Елене Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Нержавейка и ее минусы
Это самые популярные кастрюли, но они могут быть, например, неполезными для аллергиков. Некоторые виды нержавеющей стали содержат никель — сильный аллерген, вещество, обладающее потенциально канцерогенными свойствами. Обычно это относительно дешевые кастрюли, которые доступны большинству.
«Подобная посуда не подходит для приготовления овощных блюд и острой пищи: овощные соки вступают в реакции с металлом, образуются вредные соли никеля», — объясняет Елена Парецкая.
Также недорогие нержавеющие кастрюли и сотейники нередко могут быть изготовлены из низкосортных видов стали, содержать еще и примеси меди, хрома.
«Аналогично никелю они тоже могут при приготовлении пищи переходить в продукты, накапливаясь в организме. Продукты могут иметь легкий металлический привкус, что портит вкус самих блюд», — продолжает врач.
Важно искать на упаковке надпись — «без никеля» или «nikelfree». Такая посуда на порядок дороже обычной, но и уровень безопасности — тоже. Кроме того, качественные кастрюли из нержавеющей стали (без опасных примесей) не могут стоить дешево.
Не храните в них супы!
Наиболее высокие цены на кастрюли из нержавеющей стали с нанесенным на нее антипригарным покрытием. Они относительно безопасны, но есть одно «но»: их используют только для приготовления пищи непосредственно перед ее употреблением.
«Не рекомендуется хранить в таких кастрюлях пищу, особенно поджарки, борщи, супы и кислые соусы, — объясняет врач. — Кислоты из продуктов реагируют с металлом и покрытием, образуя токсичные соединения. Кроме того, окислы металлов при хранении могут отрицательно влиять на качество и вкус продуктов».
Эмалированные кастрюли: красивые и капризные
Эта посуда была придумана, чтобы пища не контактировала с металлом посуды при приготовлении, не образовывались вредные окислы и соли тяжелых металлов. Основа таких кастрюль — металл, изнутри и снаружи покрытый слоем эмали, которая должна соответствовать нашим российским ГОСТам.
«К внутренней части покрытия требования наиболее жесткие: там не должно быть определенных металлов, которые допустимы на внешней части. Изнутри эмаль может быть только строго определенного цвета — это черный, белый, синий, серо-голубой и кремовый», — говорит Елена Парецкая. Дело в том, что любые другие цвета эмали уже опасны, поскольку в них много соединений свинца, кадмиевых солей и других тяжелых металлов.
«При контакте с пищей при нагреве они переходят в ее состав, могут накапливаться в организме, формируя негативные последствия», — уточняет доктор. — Поэтому, покупая кастрюли, первым делом смотрите на цвет эмали внутри. Особенно опасны те, что покрыты эмалью коричневого, красного и желтого цвета, а также иных оттенков. Многие производители экономят на качественном покрытии, используя более дешевое сырье».
Желтая эмаль с обеих сторон дешевле в производстве, но это угроза безопасности. И еще нелишним будет найти на этикетке значок ГОСТ. Если его нет, возникают сомнения в безопасности.
Основные требования к покрытию
Оно должно быть ровным, глянцевым, без пятен, матовых участков и масляных пятен. Если они есть, нарушен процесс обжига, изделие небезопасно. «Толстый слой эмали говорит о браке, повторном покрытии. Это снижает качество изделия», — отмечает эксперт.
«Эмалированные кастрюли — лучшие для приготовления и хранения пищи, но при одном условии, — продолжает Елена Парецкая. — Эмаль должна быть целой: малейшие трещины, царапины и сколы — это ухудшение безопасности».
Кстати, мыть кастрюли с абразивами и металлическими щетками нельзя, нужно залить кастрюлю водой, всыпать горсть соли и соды, оставить отмокать, затем вымыть губкой для мытья посуды.
Самые опасные кастрюли
«Точно известно: в алюминиевой кастрюле нельзя готовить кислые продукты, — говорит врач-патофизиолог. — Это щи, борщи, суп со щавелем, солянка, компоты, нельзя тушить овощи, кипятить молоко. Ионы металла вступают во взаимодействие с этими продуктами. Нельзя и хранить в ней пищу, после приготовления ее нужно сразу переливать, особенно если это молоко или вода.
Алюминиевые кастрюли тоже не терпят абразива. Вымыть их можно, вскипятив воду с луковицей, затем пройтись по ним тряпкой с мылом и сполоснуть водой.