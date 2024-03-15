Врач объяснила, как часто надо мыть полы больным и здоровым. Ответ вас озадачит

Что касается тряпки, наиболее эффективной считается микрофибра. Она хорошо удаляет грязь и впитывает влагу, поэтому уборка проходит быстрее. Тряпки и насадки для швабры из хлопчатобумажной ткани также обладают хорошей впитываемостью и подходят для мытья полов. Независимо от материала, важно помнить, что в ткани при длительном использовании и неправильном хранении может скапливаться большое количество болезнетворных микроорганизмов — бактерий, плесени. После уборки тряпку стоит тщательно промыть с мылом и как следует высушить.