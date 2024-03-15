Врач объяснила, как часто надо мыть полы больным и здоровым. Ответ вас озадачит

Влажная уборка — простой и незаменимый способ профилактики аллергии и ОРЗ. Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказывает, как сделать так, чтобы она приносила максимум пользы.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Уменьшить количество пыли
Регулярная влажная уборка — один из наиболее действенных способов снизить вредное воздействие пыли. В первую очередь домашняя пыль опасна для аллергиков, людей с хроническими заболеваниями легких и младенцев с неокрепшей респираторной системой. В пыли содержится пыльца растений, частицы кожи и пылевые клещи, способные вызывать или усиливать аллергические реакции и астму.
Однако пыль вредна не только для людей из группы риска. Помимо перечисленных компонентов, в ней могут присутствовать бактерии, вирусы и плесневые грибки. Они повышают риск инфекционных заболеваний и особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом: детей, пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями.
Опасные токсины
В домашней пыли могут накапливаться различные токсичные химические вещества, проникающие в помещение с уличным воздухом, через строительные материалы и бытовые товары.
К ним относятся свинец и другие тяжелые металлы из автомобильных выхлопов, полихлорированные бифенилы, использовавшиеся ранее в строительстве и электротехнике, фталаты и бисфенол А из низкокачественного пластика и косметики, а также формальдегид и летучие органические соединения из лакокрасочных изделий и компонентов мебели. Эти вещества могут вызывать ряд проблем со здоровьем, включая респираторные заболевания, аллергические реакции, гормональные нарушения, и даже повышают риск рака.
Единых рекомендаций нет
Единой рекомендации, как часто следует мыть полы, нет: это зависит от множества факторов. К примеру, если дома живут маленькие дети, домашние животные, есть люди, страдающие аллергией или астмой, влажную уборку целесообразно проводить ежедневно или через день.
Если детей, аллергиков и питомцев нет, обычно достаточно мыть полы один-два раза в неделю. Стоит учитывать и экологию: в домах, расположенных вблизи оживленных дорог или промышленных объектов, где в воздух попадает больше загрязняющих веществ, убираться придется чаще.
Если болеют, берите швабру
Особое внимание влажной уборке стоит уделять, если дома кто-то болеет. Во-первых, чистый воздух без пыли способствует скорейшему выздоровлению, так как иммунной системе не нужно выделять ресурсы для борьбы с вредными веществами, содержащимися в нем. Во-вторых, уборка помогает снизить распространение инфекций.
Бактерии и вирусы могут передаваться не только при тесном общении. Они распространяются по всему дому с микроскопическими каплями жидкости, когда больной человек кашляет, чихает или просто дышит, а затем оседают на поверхностях. Без регулярной уборки, желательно ежедневной, риск заражения других членов семьи возрастает.
Как мыть пол
Мыть пол рекомендуется теплой водой, можно добавить небольшое количество мыла или специального средства: такой раствор эффективнее, чем простая вода, расщепляет и удаляет жир, грязь и микробы. Однако выбирать стоит экологически чистые и гипоаллергенные добавки. Если дома кто-то болеет, стоит использовать специальные дезинфицирующие растворы.
Забудьте про хлорку и не трогайте гель для душа
Не рекомендуется пользоваться агрессивными жидкостями, которые содержат хлор или сильно пахнут: они могут раздражать органы респираторной системы и усугублять симптомы болезни. Также не стоит пытаться очистить пол средствами, не предназначенными для мытья полов — например, универсальным спреем для уборки или гелем для душа. Они сильно мылятся и долго не смываются с поверхности, делая ее скользкой.
Лучшая тряпка — из микрофибры
Что касается тряпки, наиболее эффективной считается микрофибра. Она хорошо удаляет грязь и впитывает влагу, поэтому уборка проходит быстрее. Тряпки и насадки для швабры из хлопчатобумажной ткани также обладают хорошей впитываемостью и подходят для мытья полов. Независимо от материала, важно помнить, что в ткани при длительном использовании и неправильном хранении может скапливаться большое количество болезнетворных микроорганизмов — бактерий, плесени. После уборки тряпку стоит тщательно промыть с мылом и как следует высушить.
Дезинфекция после болезни
Убирая дом, если кто-то переболел и выздоровел, важно провести дезинфекцию не только пола и горизонтальных поверхностей, где могла скапливаться пыль, но и предметов, которых часто касаются: дверных ручек, выключателей. Предметы личной гигиены также стоит хорошо промыть или заменить, а постельное белье и полотенца — выстирать при высокой температуре.
Важно помнить, что одной только влажной уборки недостаточно: чтобы воздух был чистым и свежим, стоит регулярно проветривать помещение, особенно в комнатах, где находился больной.