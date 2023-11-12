Врач Кашух назвала особенности макарон, на которых можно худеть и поправлять здоровье

При этом важно помнить, что углеводы должны составлять 45–65% общей калорийности рациона . Если в день человек съедает в среднем 2000 ккал, то около 1000 ккал должны приходиться на углеводы. Можно предположить, что каждый день можно есть по тарелке пасты, но это не так.