С чем есть макароны, чтобы они принесли максимум пользы: советы диетолога

В последнее время большинство врачей сходятся во мнении: нет сугубо «плохой» и «хорошей» еды. В небольшом количестве вам не навредят даже неоднозначные продукты, а без чувства меры негативно повлиять на самочувствие и здоровье может и полезная пища.
А еще есть продукты, которые хорошо сочетаются друг с другом, и есть те, что не сочетаются вовсе. Например, нет никаких причин отказываться от макарон. Гораздо лучше просто подобрать для них удачные комбинации.
Диетолог Алексей Кабанов объяснил, с чем нужно есть пасту, чтобы она принесла максимум пользы.
Заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант
Самые полезные и вкусные макароны сделаны из твердых сортов пшеницы. В них будет больше пищевых волокон: содержание клетчатки в макаронах из цельнозерновой твердой пшеницы доходит до 6,5 грамма на 100 граммов продуктов. Съев всего 100 граммов такой пасты, вы обеспечите до 30% суточной потребности вашего организма, прежде всего желудочно-кишечного тракта, в клетчатке.
Клетчатка помогает:
контролировать здоровый уровень сахара и холестерина в крови;
снизить давление;
наладить пищеварение;
сбросить лишний вес;
устранить запоры.
Какой соус сделает пасту не только очень вкусной, но и полезной? Врач советует заправлять макароны растительными маслами по вкусу, подойдет подсолнечное, оливковое или любое другое. Последние исследования показывают, что более доступное подсолнечное масло не уступает оливковому.
Растительное масло полезно прежде всего наличием ненасыщенных жирных кислот. Их присутствие в рационе питания крайне важно для крепкого иммунитета.
Еще можно добавить к пасте овощное рагу. Само сочетание тушеных овощей и макарон интересно на вкус, а польза от употребления овощей, особенно в тушеном виде, очень велика. Так вы получите сытное, насыщенное витаминами и минералами блюдо, полезное для ЖКТ.
Что с макаронами смешивать не стоит
Точно рекомендуется воздержаться от знаменитых макарон по-флотски. Не стоит перебирать с насыщенными жирами, которых очень много в животной продукции и красном мясе.
«Продукты мясной переработки — колбасы, сосиски или сардельки — я рекомендую максимально исключить из рациона», — говорит диетолог.
Если уж хочется придать пикантности вашей пасте, добавляйте различные соусы в умеренном количестве. Подойдет натуральный кетчуп или домашний майонез. Следите, чтобы в продукте было меньше сахара.
А о том, как приготовить полезный майонез дома, можно прочитать ЗДЕСЬ.