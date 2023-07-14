Для человека естественно мечтать и представлять себе, что будет, когда он придет к цели. Но иногда эта привычка может по-настоящему портить жизнь. О том, почему так происходит, рассказала психолог Елена Митрохина.
Практический психолог
Мы часто представляем себе идеальное будущее, создаем в голове образ идеального события или отношений. И это нормально! Ведь мечты помогают нам вдохновиться и двигаться вперед. Но есть одна ловушка, в которую мы часто попадаем из-за того, что слишком сильно привязываемся к нашим ожиданиям.
Верим, что если все будет идти по нашему плану, то мы будем действительно счастливы. Но что делать, когда наши ожидания не оправдываются? Мы разочаровываемся, чувствуем себя пустыми и неудовлетворенными. Это нормальная реакция на несбывшиеся ожидания, но когда мы позволяем этому чувству захватывать нас, оно начинает портить жизнь.
Почему бы вместо этого не принять каждый момент таким, какой он есть? Ведь именно здесь и сейчас у нас есть возможность испытать настоящую радость и благодарность. Мы можем выбрать быть счастливыми, даже если наши ожидания не сбываются.
Оставаясь открытыми для новых возможностей, мы способны обнаружить нечто гораздо лучшее, чем то, что мы ожидали. Каждый момент может быть приключением, каждое несбывшееся ожидание — шансом на самооткрытие и рост.
Часто мы попадаем в ситуации, когда ожидаем от других людей что-то особенное. Мы надеемся на поддержку, понимание, внимание или просто на то, что они сделают то, что мы хотим. Но что делать, когда остаемся разочарованными, потому что наши ожидания не оправдались?
Ждать от кого-то чего-то — это как плавать в небе. Нет смысла зацикливаться и расстраиваться, если наше ожидание оказывается неосуществимым. Люди имеют свои собственные мотивы, обстоятельства и возможности. Иногда они просто не замечают, что мы ждем от них чего-то особенного.
Но важно осознать, что всегда можно изменить свой взгляд на ситуацию. Вместо того, чтобы ждать от других, мы можем научиться полагаться на себя и свои силы. Мы можем стать независимыми и искать в себе все, что нужно для счастья и достижения своих целей.
Как это сделать?
• Наберитесь терпения и понимания. Возможно, другие люди просто не могут дать нам того, чего мы хотим, и это никак не связано со значимостью нашего запроса.
• Развивайте эмоциональную независимость. Не связывайте свое настроение и эмоции с ожиданиями от других людей. Мы можем быть счастливыми и без их вклада.
• Ищите в себе ресурсы. Мы все имеем потенциал и способности, чтобы справиться с жизненными вызовами. Развивайте свои навыки, и это поможет вам не зависеть от других.
В каких конкретно случаях наши ожидания — наши проблемы? Часто мы строим в наших головах определенные сценарии и создаем ожидания от других людей или от жизни в целом. И вот что интересно… Как часто наши ожидания совпадают с реальностью?
Часто наши ожидания оказываются неоправданными или просто нереалистичными. Мы рассчитываем, что люди будут вести себя так, как мы этого хотим, или что события в нашей жизни будут развиваться точно по плану. Но вместо этого мы сталкиваемся с разочарованием и фрустрацией.
Источником наших проблем становятся в точности наши ожидания. Мы забываем, что у каждого своя жизнь, свои цели и свои принципы. Мы живем в разных мирах. Но вместо того, чтобы принять это, мы пытаемся управлять людьми и событиями, а это не только бессмысленно, но и порой неприятно для окружающих.
Итак, что делать, чтобы избежать этих проблем?
Вместо того чтобы строить ожидания, давайте учиться жить настоящим моментом, принимая людей такими, какие они есть. Да, может быть сложно, но это позволит нам сбросить лишнюю нагрузку с плеч и наслаждаться каждым днем.