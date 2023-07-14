Верим, что если все будет идти по нашему плану, то мы будем действительно счастливы. Но что делать, когда наши ожидания не оправдываются? Мы разочаровываемся, чувствуем себя пустыми и неудовлетворенными. Это нормальная реакция на несбывшиеся ожидания, но когда мы позволяем этому чувству захватывать нас, оно начинает портить жизнь.