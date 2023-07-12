В Вашингтонском университете изобрели конфеты, от которых не болят зубы

Лечить зубы больно и дорого. А волшебной таблетки, которая решала бы проблему с ними на раз-два, еще никто не изобрел.
Бывает, что заметных проблем с зубами вроде как и нет, просто они очень чувствительные. Ни горячий чай попить, ни мороженое съесть. Врачи называют это состояние гиперстезией. Некоторым людям из-за такой чувствительности даже зубы чистить сложно. Гиперстезия возникает из-за недостаточно защищенных эмалью участков зубов. Такие зоны появляются из-за плохой гигиены, болезней десен или общего состояния организма.
Сейчас есть способы решить эту проблему: поставить пломбу, провести реминерализацию. Правда, помогут они только на время. Чтобы найти способ полностью вылечить чувствительность зубов, группа ученых из Вашингтонского университета разработала способ восстановления поврежденной эмали с помощью особых леденцов. Результаты их работы были опубликованы в издании ACS Biomaterials Science & Engineering.
Боль появляется, когда кислоты, подобные тем, что появляются после расщепления сахара слюной, постепенно стирают зубную эмаль и уничтожают защиту подлегающих тканей. Наше тело, увы, не может заново отрастить эмаль. Поэтому исследователи разработали особую белковую цепочку — sADP5. Эта цепочка способна захватить ионы кальция и фосфата, из которого состоит зубной минерал, и использовать его для создания новых минеральных микрослоев.
В итоге прорехи в эмали пропадают, заполняясь этими слоями. Нервы и сосуды получают новый защитный слой, и зубы уже не доставляют дискомфорта. Конечно, назвать этот материал полноценной заменой эмали нельзя. Зато он тверже и прочнее, ему нестрашны высокие температуры и механические повреждения. Правда, повышенная кислотность все еще может ему навредить.
В доклинических испытаниях эту белковую цепочку внедрили в леденцы с сердцевиной из фосфата кальция в ароматизированной оболочке. В перспективе добавить пептид можно в любой продукт для ухода за полостью рта — например, в зубную пасту или ополаскиватель.
Кстати
Несмотря на все достижения современной медицины и стоматологии, обычный кариес поражает около 90% всех жителей планеты. О том, почему так происходит, можно узнать ЗДЕСЬ.