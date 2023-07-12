В Вашингтонском университете изобрели конфеты, от которых не болят зубы

В итоге прорехи в эмали пропадают, заполняясь этими слоями. Нервы и сосуды получают новый защитный слой, и зубы уже не доставляют дискомфорта. Конечно, назвать этот материал полноценной заменой эмали нельзя. Зато он тверже и прочнее, ему нестрашны высокие температуры и механические повреждения. Правда, повышенная кислотность все еще может ему навредить.