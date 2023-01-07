Блюда из кальмаров многие люди считают чем-то диковинным и экзотическим. И зря: кальмар — один из самых универсальных, полезных и доступных морепродуктов. Есть множество способов вкусно приготовить кальмара: его варят, жарят, тушат, запекают, маринуют, сушат и даже едят сырым.

Эксперты Роспотребнадзора назвали пять причин, по которым стоит попробовать есть кальмара каждый день или хотя бы почаще включать его в свое меню.