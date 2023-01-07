Блюда из кальмаров многие люди считают чем-то диковинным и экзотическим. И зря: кальмар — один из самых универсальных, полезных и доступных морепродуктов. Есть множество способов вкусно приготовить кальмара: его варят, жарят, тушат, запекают, маринуют, сушат и даже едят сырым.
Минимум калорий, максимум белка
Белок — главный строительный материал нашего организма. В кальмаре этого полезного микронутриента много — около 18 г на 100 г продукта. При этом белок из этого морепродукта легко усваивается. И одновременно с этим кальмар отличается сравнительно низкой калорийностью — всего 75-85 ккал на 100 г. Поэтому кальмар сможет отлично разнообразить рацион тех, кто худеет и занимается спортом.
Много витамина В
В мясе кальмара много витаминов группы В — например, В12, В6, В3. Каждый из них очень важен для нашего здоровья. Витамин В12, например, необходим для кроветворения и профилактики анемии. Он же полезен для нервной системы и когнитивных функций. Для центральной нервной системы незаменим и витамин В6. А еще В6 участвует в синтезе нуклеиновых кислот и обмене веществ. Без него у вас не будет здоровой и гладкой кожи — витамин задействован в процессе выработки коллагена.
Витамин В3 тоже участвует в метаболизме: он важен для белкового, жирового и углеводного обмена. Он помогает сохранить здоровое пищеварение, кожу и слизистые.
Много йода
Йод очень нужен нашей щитовидной железе. Кроме того, при дефиците этого элемента страдают мозг, здоровье кожи и зубов. Также йод нужен для нормального обмена веществ и энергетического обмена.
В кальмаре йода предостаточно: всего 100 г продукта хватит, чтобы обеспечить вам до 200% от суточной нормы.
Много цинка и кобальта
В холодное время года особенно важно укреплять иммунитет. Для этого нашему организму нужен цинк. Еще один важный элемент для тех, кто хочет как можно реже болеть — кобальт. Также кобальт укрепляет нервную систему, предотвращает болезни сердца и сосудов.
Источник полезных омега-3 жирных кислот
Наконец, кальмар может стать отличным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения делают иммунитет сильнее, борются с воспалениями, предотвращают болезни сердца и сосудов. Причем из кальмара омега-3 усвоится куда лучше, чем из биодобавок.