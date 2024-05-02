«За решение умственных задач в коре больших полушарий отвечают одни и те же области. При этом, когда мы занимаемся определенным интеллектуальным делом, в коре импульс начинает передаваться по определенному пути и образуется временная функциональная цепочка из нервных клеток. Когда же мы параллельно начинаем делать что-то похожее, то создаем еще один путь, где вполне могут быть использованы те же клетки. В итоге цепочки перемешиваются, и импульсы могут идти по образованным связям дольше или вовсе не доходить до конечного пункта», — поясняет Дарья Пойманова.