По словам нейрофизиологов, наш мозг всегда работает в режиме многозадачности: в него поступают входящие сигналы от сенсорных рецепторов и органов чувств, он координирует работу внутренних органов и систем, планирует движения. Наши мыслительные процессы — память, внимание, обучение лишь небольшая часть всех задач, которые выполняет мозг каждую секунду.
Однако оказывается, что, несмотря на огромное количество задач, мозг никогда не работает сразу и целиком. Как говорят специалисты, в основе функционирования мозга лежит избирательная и направленная передача нервных импульсов. Поэтому, если все клетки мозга активируется единовременно, КПД такой работы будет равен нулю. Более того, в таком режиме клетки будут повреждаться, а работа внутренних систем и органов — нарушаться.
По словам майнд-фитнес-тренера Дарьи Поймановой, нашему мозгу трудно работать в режиме многозадачности.
Майнд-фитнес тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«За решение умственных задач в коре больших полушарий отвечают одни и те же области. При этом, когда мы занимаемся определенным интеллектуальным делом, в коре импульс начинает передаваться по определенному пути и образуется временная функциональная цепочка из нервных клеток. Когда же мы параллельно начинаем делать что-то похожее, то создаем еще один путь, где вполне могут быть использованы те же клетки. В итоге цепочки перемешиваются, и импульсы могут идти по образованным связям дольше или вовсе не доходить до конечного пункта», — поясняет Дарья Пойманова.
Дарья Пойманова показала эксперимент, который поможет наглядно убедиться в эффективности многозадачности.
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