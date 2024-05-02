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Тест на многозадачность: что лучше и быстрее — делать дела по очереди или все сразу? (видео)

Многозадачностью в последнее время мало кого удивишь. Все мы пытаемся часто делать сразу несколько дел одновременно. Но есть ли в этом толк?

2 мая 20246
Тест на многозадачность: что лучше и быстрее — делать дела по очереди или все сразу? (видео)
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iStockphoto

По словам нейрофизиологов, наш мозг всегда работает в режиме многозадачности: в него поступают входящие сигналы от сенсорных рецепторов и органов чувств, он координирует работу внутренних органов и систем, планирует движения. Наши мыслительные процессы — память, внимание, обучение лишь небольшая часть всех задач, которые выполняет мозг каждую секунду.

Однако оказывается, что, несмотря на огромное количество задач, мозг никогда не работает сразу и целиком. Как говорят специалисты, в основе функционирования мозга лежит избирательная и направленная передача нервных импульсов. Поэтому, если все клетки мозга активируется единовременно, КПД такой работы будет равен нулю. Более того, в таком режиме клетки будут повреждаться, а работа внутренних систем и органов — нарушаться.

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По словам майнд-фитнес-тренера Дарьи Поймановой, нашему мозгу трудно работать в режиме многозадачности.

Дарья Пойманова
Майнд-фитнес

Майнд-фитнес тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»

«За решение умственных задач в коре больших полушарий отвечают одни и те же области. При этом, когда мы занимаемся определенным интеллектуальным делом, в коре импульс начинает передаваться по определенному пути и образуется временная функциональная цепочка из нервных клеток. Когда же мы параллельно начинаем делать что-то похожее, то создаем еще один путь, где вполне могут быть использованы те же клетки. В итоге цепочки перемешиваются, и импульсы могут идти по образованным связям дольше или вовсе не доходить до конечного пункта», — поясняет Дарья Пойманова.

Дарья Пойманова показала эксперимент, который поможет наглядно убедиться в эффективности многозадачности.

К слову

На нашем сайте можно найти другие видео с простыми, но действенными упражнениями для мозга:

Автор текста:Анастасия Романова
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