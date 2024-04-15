Нейропланирование: делайте так, чтобы больше успевать и меньше уставать (видео)

Наверное, многие замечали, что в определенные часы суток они более бодры и продуктивны, чем в остальные. Специалисты называют это пиками физиологической активности. Значит, в это время ваш мозг начинает работать по максимуму. У каждого такие периоды активности будут свои, причем их может быть несколько за день. Важно только вычислить, когда пики наступают именно у вас.
Как объяснила майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, с точки зрения физиологии работа мозга и его продуктивность объясняется тонической активностью нейронов, на которую влияют в том числе циркадные ритмы и секреция некоторых гормонов: мелатонина, кортизола, гормона роста, половых гормонов и гормонов щитовидной железы. При этом мелатонин и гормон роста уменьшают активирующее влияние на нейроны, а остальные гормоны усиливают его.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«С учетом этих особенностей важно подстраивать свой режим труда и отдыха под свои пики физиологической активности. Это действительно позволит работать и мыслить более продуктивно. Попытки же насильно заставить себя работать в непродуктивное время могут быть не только неэффективны, но и потенциально вредны для здоровья, особенно в долговременной перспективе. Из очевидного — однозначно повышается риск синдрома хронической усталости и выгорания», — рассказала майнд-фитнес-тренер.
Однако не стоит уменьшать важность времени, когда активность коры мозга снижается. По словам майнд-фитнес-тренера, это необходимо для восстановления ресурсов и консолидации памяти — фиксации и усвоения информации, полученной в течение дня.
Что такое нейропланирование и как его применять, специалист объяснила в этом видео.
К слову
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