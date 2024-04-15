Нейропланирование: делайте так, чтобы больше успевать и меньше уставать (видео)

Наверное, многие замечали, что в определенные часы суток они более бодры и продуктивны, чем в остальные. Специалисты называют это пиками физиологической активности. Значит, в это время ваш мозг начинает работать по максимуму. У каждого такие периоды активности будут свои, причем их может быть несколько за день. Важно только вычислить, когда пики наступают именно у вас.