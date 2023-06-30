Психолог Лабковский объяснил, зачем на самом деле люди играют свадьбу и празднуют новоселье

Наша жизнь состоит из определенных ритуалов. Мы устраиваем праздник, когда наши дети заканчивают детский сад, школу и университет. Мы отмечаем свадьбы и новоселья. Мы проводим поминки по умершим родным и близким. Но зачем нам это все? Неужели дело только в традиции? Психолог Михаил Лабковский в своем
По словам психолога, праздники и ритуалы — способ нашей психики подготовиться к переменам, новым жизненным обстоятельствам. Например, после свадьбы двое вступают в новый этап отношений и живут вместе уже как муж и жена. Подготовка к торжественному событию дает дополнительное время, чтобы свыкнуться с этими переменами и подготовиться к новому статусу.
Кстати, популярные в последнее время гендер-пати играют схожую роль. Так называют вечеринки, когда родители объявляют пол будущего малыша. Этот праздник помогает принять новый, совсем непривычный ритм жизни и осознать: теперь вы не просто муж и жена и возлюбленные, совсем скоро вы станете мамой и папой.
А еще ритуалы помогают проживать негативные эмоции и боль. В нашей стране есть, например, традиционный формат прощания с умершим, который разделяет горевание на несколько стадий: 9 дней, 40 дней, год. Человеческая психика нуждается в этих этапах, чтобы полноценно пережить потерю.
Лабковский подчеркивает: потребность в бытовых ритуалах не слишком много общего имеет с мистическим мышлением. Иногда люди сами придумывают себе привычки, которые помогают морально подготовиться к тому или иному событию. Это могут быть «счастливая» рубашка для собеседований, зачетка под подушкой перед важным экзаменом и многое другое.
Кстати
Однако не всегда желания людей соблюдать эти ритуалы могут совпадать. Например, одна из распространенных причин, почему мужчина может годами не делать предложение руки и сердца, — его неготовность тратить деньги на пышную свадьбу. Впрочем, есть и другие причины, почему партнер может избегать брака. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Новый год или день рождения для многих людей становятся поводом поставить новые цели и задачи. О том, как правильно это делать, можно узнать ЗДЕСЬ.