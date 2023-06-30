Психолог Лабковский объяснил, зачем на самом деле люди играют свадьбу и празднуют новоселье

Наша жизнь состоит из определенных ритуалов. Мы устраиваем праздник, когда наши дети заканчивают детский сад, школу и университет. Мы отмечаем свадьбы и новоселья. Мы проводим поминки по умершим родным и близким. Но зачем нам это все? Неужели дело только в традиции? Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале объяснил, почему мы привыкли жить именно так.