Проверь себя: эти 7 признаков выдают в вас заядлого шопоголика

Психологам и психотерапевтам знакомо такое расстройство, как ониомания. Это распространенная форма аддиктивного, то есть зависимого, поведения. Слово «ониомания» с древнегреческого переводится как onios — «для продажи» и mania — «безумие». В народе ониоманию называют шопоголизмом.
По статистике, больше всего шопоголиков живет в Америке. В стране их насчитывается около 15 миллионов, другие 55 миллионов — на грани между «здоровыми» и «нездоровыми» покупками. Что касается России, то за последние 10 лет число ониоманов увеличилось на 30 процентов. Сейчас расстройством страдает до 7 процентов россиян.
Психиатр, Психотерапевт. Специалист Московского городского психоэндокринологического центра
— Исследования ученых подтвердили, что на биохимическом уровне в организме при ониомании происходят такие же изменения, как и при любой зависимости: наркотической, алкогольной, игровой. Поэтому врачи считают шопоголизм реально существующим психическим расстройством, вылечить которое под силу только специалисту, —
Почему люди становятся шопоголиками
Мы идем покупать новую одежду, обувь, украшения, постельное белье (у каждого своя страсть), когда находимся в сильном стрессе. Во время шопинга вырабатываются гормоны радости — тот же дофамин, поэтому процесс приносит нам такое удовольствие. То есть первая и самая главная причина — это снятие стресса.
К другим причинам относят:
чувство одиночества, неудовлетворенности;
недостаток внимания;
среди женщин главной причиной расстройства признан разрыв отношений с партнером — походы по магазинам прекрасно отвлекают;
жажда признания — некоторым так нравится услужливое обращение продавцов;
ярко выраженные шопоголики добиваются всплеска адреналина, чтобы пережить ощущение эйфории. Такие люди посещают особо «опасные» места. Обычно это дни скидок, когда за вещь надо побороться.
Это не увлечение, а шопоголизм
Безусловно, некоторым и правда иногда хочется просто поболтаться по магазинам. Например, подруги договорились погулять, но погода всё испортила. Тогда они идут в торговый центр, выпивают по чашке кофе, а потом отправляются примерять красивые платья. Если что-то понравится, то покупают. Ничего страшного в этом нет, типичные женские радости.
Но иногда человек буквально одержим покупками. И зачастую он не догадывается о своей зависимости. Как понять, что вы или ваш близкий человек — шопоголик? Вам помогут эти признаки:
в магазине вы осматриваете все товары, без отдельных предпочтений;
вы ждете похода в магазин. И чем ближе вы к торговому центру, тем яростнее бушуют эмоции внутри. «Та часть мозга, которая отвечает за логическое мышление, у ониоманов в период похода по магазинам отключается напрочь, а область, отвечающая за эмоции, напротив, активизируется», — поясняет психотерапевт;
вы теряете ощущение времени: кажется, что провели в торговом центре 30 минут, а на деле — уже 3 часа;
вы покупаете много бесполезных товаров, не задумываясь, нужна ли вам эта вещь;
во время шопинга у вас всегда приподнятое настроение;
вы не думаете о деньгах, ведь главное — купить, а не переживать о тратах;
после покупок обсуждаете новые вещи, показываете их друзьям и близким и злитесь, когда слышите фразу: «Зачем тебе третий зеленый свитер?»
Как избавиться от зависимости
Хорошая новость: на ранних стадиях человеку под силу справиться с этой проблемой самостоятельно.
— Как только понимаете, что вам хочется пойти в магазин, сразу же переключайтесь. Можно же пойти в парк погулять, сходить в кино, провести время с близкими, заняться спортом, — говорит психотерапевт.
А теперь плохая новость: в тяжелых случаях вам поможет только специалист. О том, как лечить шопоголизм именно в вашем случае, психотерапевт решит после тщательного обследования и выявления причины расстройства.
Это может быть индивидуальная терапия, занятия в группах, семейная терапия, ведь иногда без поддержи близких не обойтись. Психотерапевт обучит родственников пациента, как сделать это правильно и ненавязчиво.
Профилактика шопоголизма сводится к соблюдению некоторых правил:
старайтесь расплачиваться за покупки наличными, а не картой;
в магазин ходите с конкретным списком товаров;
старайтесь ежедневно не ходить за покупками. В один поход приобретайте товары на несколько дней;
избегайте просмотра рекламы. Даже в случае острой необходимости смотреть телевизор на время рекламы выходите из комнаты.