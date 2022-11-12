Проверь себя: эти 7 признаков выдают в вас заядлого шопоголика

Психологам и психотерапевтам знакомо такое расстройство, как ониомания. Это распространенная форма аддиктивного, то есть зависимого, поведения. Слово «ониомания» с древнегреческого переводится как onios — «для продажи» и mania — «безумие». В народе ониоманию называют шопоголизмом.

По статистике, больше всего шопоголиков живет в Америке. В стране их насчитывается около 15 миллионов, другие 55 миллионов — на грани между «здоровыми» и «нездоровыми» покупками. Что касается России, то за последние 10 лет число ониоманов увеличилось на 30 процентов. Сейчас расстройством страдает до 7 процентов россиян.