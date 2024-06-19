Азотистые соединения хорошо растворяются в воде, поэтому овощи и фрукты, которые вызывают какие-либо подозрения, можно в течение 30-60 минут вымочить в холодной воде — в нее перейдет часть азотистых соединений. Полностью нитраты выводятся при варке, но во время этого процесса также разрушаются и почти все витамины, содержащиеся в овощах. А вот сушка на концентрацию нитратов никак не влияет, поэтому опасность представляют не только свежие фрукты, но и курага, чернослив, изюм.