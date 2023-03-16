Профессор Кутушов объяснил, как на глаз определить нитраты в помидорах и огурцах

Но это не весь вред, который могут нанести нам насыщенные нитратами продукты в рационе. По словам токсиколога, профессора Михаила Кутушова, попадая с пищей в наш организм, нитраты могут превращаться в нитриты, которые начинают взаимодействовать с желудочной кислотой и далее образуют нитрозамины — вещества с канцерогенным действием.

Как правило, самое большое количество нитратов накапливается в области плодоножки овоща (кабачок, помидор, огурец) или начала роста ботвы у корнеплодов (свекла, морковь), в кожуре (картофель, огурец), а также в стеблях зелени — укропа, петрушки. Это связано с тем, что именно через эти части растения получают питание.