Почему нельзя мыть полы из плитки шваброй с губкой и как оттереть швы

Если за напольными покрытиями неправильно ухаживать, они быстро станут тусклыми, потеряют первоначальный вид, а швы между плиткой будут отчетливо выделяться из-за скоплений грязи. «Доктор Питер» подготовил гайд по уходу за кафельным полом, который позволит потратить на уборку немного времени и при этом получить впечатляющие результаты. Поможет в этом постоянный эксперт — патофизиолог Елена Парецкая.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Полы из керамогранита
Основное отличие керамогранита от керамической плитки — это большая прочность и меньшее количество пор на поверхности. Такое покрытие практически не впитывает жидкость, выдерживает высокие нагрузки и не растрескивается на холоде. При правильном уходе поверхность керамогранита может сохранять свою первоначальную структуру и красоту, не истирается, не царапается. Материал не боится влияния растворителей, кислотных и щелочных растворов, не портится от воздействия солнца и дождя.
Пять полезных советов по уходу
Чтобы ваши полы из керамогранита или керамической плитки выглядели идеально, стоит взять на вооружение эти нехитрые советы.
Нужно регулярно подметать полы либо использовать пылесос. Если на полах копится слой пыли, плитка быстро потеряет яркость и потускнеет. Хотя керамика и не царапается за счет мелких песчинок и другого мусора, она быстро утратит свой блеск.
Выберите правильную швабру для мытья. Отлично подойдет насадка из микрофибры, но не губка. Последняя при мытье выталкивает воду в область швов между плитками, что создает сложности в дальнейшем, при процессе их очистки.
При мытье полов нужно чаще менять воду, если она загрязняется, иначе на поверхности плитки будут оставаться мутные разводы.
Если блеск не появился после влажной уборки, проблема может быть в избытке моющего средства для пола. Можно протереть поверхность плиток водой с лимонной кислотой, чтобы устранить пленку и вернуть им блеск.
Не оставляйте на полу воду для высыхания — это приведет к появлению разводов и полосок. Протрите насухо полы микрофиброй или вискозой.
Швы между плиткой
Секрет идеального внешнего вида пола — это чистые межплиточные швы, особенно если это светлые полы. Поскольку затирка между швами пористая, она легко впитывает в себя жир и различные виды жидкости, из-за чего швы загрязняются, темнеют. Чтобы покрытие было чистым и красивым, как будто только настелено, можно воспользоваться следующими советами.
Смешайте соду и воду, сделав влажную кашицу. Нанесите ее на область межплиточных швов и оставьте эту смесь на 4-6 часов или на ночь. Утром удалите высохшую соду при помощи жесткой щетки из нейлона. Но не используйте металлические щетки: они повредят плитки и затирку.
Нанесите на область швов тонкий слой герметика с силиконовой основой, чтобы оставить швы чистыми и красивыми навсегда. За счет силикона грязь и жир не будут задерживаться в области швов. В идеале нужно наносить герметик примерно через 2 недели после укладки плитки.
Паровая швабра или пароочиститель
Один из лучших способов вымыть полы из плитки или керамогранита, одновременно очистив швы, — это использовать паровые швабру или очиститель. Они удаляют въевшийся слой грязи, дезинфицируют. Поэтому можно проводить такую генеральную уборку раз в месяц, а в остальное время использовать для мытья обычную швабру с покрытием из микрофибры.
Мраморная плитка — особый уход
Плитка из мрамора выглядит шикарно, но для ухода за ней нужно знать некоторые правила. Полы можно очищать моющими средствами, в которых нет кислот. Нельзя применять для мытья мраморной плитки уксусную и лимонную кислоты, аммиак и хлорные отбеливатели: они повредят натуральный камень. Также нельзя оттирать сильно загрязненные поверхности щетками и скребками с жестким абразивом: они могут оставить царапины. Также не стоит использовать и абразивные порошки.
Кислотные средства разрушают глянцевое покрытие мраморной плитки, повреждают ее защитный герметичный слой. Поэтому мыть полы из мрамора можно только средствами, имеющими нейтральный рН, или спиртом, перекисью водорода, пищевой содой. Одним из вариантов для мытья молов из мрамора может стать швабра со спреем, она хорошо моет, не повреждая поверхности.
Паровая швабра для полов из натурального гранита не подойдет: покрытие может повредиться и со временем пойдет трещинами. Самое оптимальное — подметать их специальной шваброй с волокнами и периодически промывать тряпкой из микрофибры, после мытья протирая насухо.