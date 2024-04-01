Почему нельзя мыть полы из плитки шваброй с губкой и как оттереть швы

Плитка из мрамора выглядит шикарно, но для ухода за ней нужно знать некоторые правила. Полы можно очищать моющими средствами, в которых нет кислот. Нельзя применять для мытья мраморной плитки уксусную и лимонную кислоты, аммиак и хлорные отбеливатели: они повредят натуральный камень. Также нельзя оттирать сильно загрязненные поверхности щетками и скребками с жестким абразивом: они могут оставить царапины. Также не стоит использовать и абразивные порошки.