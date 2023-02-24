Почему не получается уснуть, даже если очень хочется: объясняет психолог

Не активируется парасимпатическая система. Причин тому может быть много: перенервничали днем, была большая физическая нагрузка, много «съели» контента перед сном — основные истории. Если мы рассматриваем единичные случаи проблем со сном, решить этот момент можно по-разному:

примите теплую ванну, она расслабляет;

сделайте медитацию, в ней глубокое дыхание, оно насильно включит состояние покоя;

послушайте релаксирующую музыку;

понизьте в комнате температуру, организм уйдет в энергосбережение, а это состояние покоя;

если есть возможность, попросите вторую половинку, чтобы вас погладили — тактильные контакты расслабляют и фиксируют на монотонном действии.

Важно понимать, что любой из перечисленных методов будет работать только в том случае, если у вас бессонница имеет эпизодический характер.

Если это состояние постоянное, то все перечисленное выше быстро перестанет работать. Организм привыкает к ритуалам. Чем больше их вводить, тем больше усугубляется проблема.