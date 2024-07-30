Они добрые, просто голодные: почему врач может нагрубить пациенту

«Если вы устали, не выспались, столкнулись с выгоранием, даже просто не успели пообедать, то сил на вежливость не хватит, — говорит Евгений. — Если врач испытывает раздражение, злость, агрессию — это красный флаг, симптом, который сообщает о том, что прямо сейчас надо сделать перерыв. Это тяжело: у всех у нас плотный график, приемы идут один за другим, дежурства невозможно прервать. Но когда мы настолько устаем, что не можем выстроить коммуникацию, — все рушится. Вы можете прямо во время приема сказать, что вам, например, нужна консультация коллеги, и на пять минут выйти».