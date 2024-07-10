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Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы

Прежде чем избавляться от непрошенных гостей, обратите внимание на то, какие именно растения проросли на ваших грядках.

10 июля 2024Обсудить
Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы
Источник:

IStockphoto

У опытных огородников даже сорняки работают на пользу будущему урожаю. Например, знали ли вы, что с их помощью можно определить кислотность почвы на вашем участке?

О том, как это сделать и зачем вообще проверять землю на кислотность, написали авторы телеграм-канала «Дачный советник».

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Анализируем сорняки

Иногда почву приходится подкислять дополнительно — ради богатого урожая овощей и других растений.

Вот что нужно знать каждому, кто решил что-то вырастить на собственном участке:

  • Если земля обладает низкой кислотностью с щелочным показателем 6–7 рH и вышe — на ней прорастут лопух, вьюнок, мак. Заметили эти растения на своем участке — попробуйте подкислить почву с помощью раствора марганцовки.

  • На почве с нейтральным рH будут хорошо расти крапива, лебеда, пастушья сумка и молочай.

  • Земля с повышенной кислотностью (5–5,5 рH) привлекает клевер, подорожник, одуванчик, пырей, аптечную ромашку, мать-и-мачеху. Исправить почву можно с помощью извести. Для раскисления достаточно внести 200 граммов средства на 1 квадратный метр.

  • А если на участке появились мох, хвощ, осока, лютик, папоротник — значит, почва очень кислая, и ее рH — от 4,5 и ниже. Чтобы сбалансировать ее, нужно будет внecти нe мeнee 600–800 г. извecти на 1 кв. м.

Известкование лучше ежегодно проводить под осень. Проанализируйте по сорнякам кислотность земли и определите, в какие зоны нужно положить побольше извести.

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Лайфхак с кипятком

Некоторые для борьбы с сорняками используют уксус. Однако опытные огородники и эксперты делать так не советуют: кислота разъедает почву, может навредить будущему урожаю и даже привести в негодность каменные или брусчатые садовые дорожки.

Гораздо лучше использовать самый обычный кипяток. Он поможет обжечь листья. Кроме того, кипяток быстро проникнет в землю и травмирует корни.

Главное — будьте аккуратны: горячая вода не должна повредить соседние растения. Если рядом с сорняком растет молодой саженец, лучше выбрать другой метод.

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Кстати

Проливные дожди могут быть опасны для вашего будущего урожая. Многие растения не слишком хорошо реагируют на обильные осадки — например, капризные розы или пионы. О том, что может предпринять садовод, чтобы защитить свой огород или привести его в порядок уже после того, как дождь прошел — можно узнать ЗДЕСЬ.

Некоторые травы, которые мы привыкли вырывать как надоедливые сорняки, могут быть очень полезны для здоровья человека. Например, знаете ли вы, как с помощью обычного одуванчика или подорожника снизить уровень холестерина в крови? О других полезных сорняках можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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