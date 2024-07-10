Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы

У опытных огородников даже сорняки работают на пользу будущему урожаю. Например, знали ли вы, что с их помощью можно определить кислотность почвы на вашем участке?
О том, как это сделать и зачем вообще проверять землю на кислотность, написали авторы
Анализируем сорняки
Иногда почву приходится подкислять дополнительно — ради богатого урожая овощей и других растений.
Вот что нужно знать каждому, кто решил что-то вырастить на собственном участке:
Если земля обладает низкой кислотностью с щелочным показателем 6–7 рH и вышe — на ней прорастут лопух, вьюнок, мак. Заметили эти растения на своем участке — попробуйте подкислить почву с помощью раствора марганцовки.
На почве с нейтральным рH будут хорошо расти крапива, лебеда, пастушья сумка и молочай.
Земля с повышенной кислотностью (5–5,5 рH) привлекает клевер, подорожник, одуванчик, пырей, аптечную ромашку, мать-и-мачеху. Исправить почву можно с помощью извести. Для раскисления достаточно внести 200 граммов средства на 1 квадратный метр.
А если на участке появились мох, хвощ, осока, лютик, папоротник — значит, почва очень кислая, и ее рH — от 4,5 и ниже. Чтобы сбалансировать ее, нужно будет внecти нe мeнee 600–800 г. извecти на 1 кв. м.
Известкование лучше ежегодно проводить под осень. Проанализируйте по сорнякам кислотность земли и определите, в какие зоны нужно положить побольше извести.
Лайфхак с кипятком
Некоторые для борьбы с сорняками используют уксус. Однако опытные огородники и эксперты делать так не советуют: кислота разъедает почву, может навредить будущему урожаю и даже привести в негодность каменные или брусчатые садовые дорожки.
Гораздо лучше использовать самый обычный кипяток. Он поможет обжечь листья. Кроме того, кипяток быстро проникнет в землю и травмирует корни.
Главное — будьте аккуратны: горячая вода не должна повредить соседние растения. Если рядом с сорняком растет молодой саженец, лучше выбрать другой метод.
Кстати
Проливные дожди могут быть опасны для вашего будущего урожая. Многие растения не слишком хорошо реагируют на обильные осадки — например, капризные розы или пионы. О том, что может предпринять садовод, чтобы защитить свой огород или привести его в порядок уже после того, как дождь прошел — можно узнать ЗДЕСЬ.
Некоторые травы, которые мы привыкли вырывать как надоедливые сорняки, могут быть очень полезны для здоровья человека. Например, знаете ли вы, как с помощью обычного одуванчика или подорожника снизить уровень холестерина в крови? О других полезных сорняках можно прочитать ЗДЕСЬ.