Одуванчик или лопух? Как по сорнякам определить кислотность почвы

Проливные дожди могут быть опасны для вашего будущего урожая. Многие растения не слишком хорошо реагируют на обильные осадки — например, капризные розы или пионы. О том, что может предпринять садовод, чтобы защитить свой огород или привести его в порядок уже после того, как дождь прошел — можно узнать ЗДЕСЬ.