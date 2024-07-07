Задохнуться реально за несколько минут: фельдшер Синицина раскрыла опасность дачных туалетов

Наверняка вы хоть раз слышали историю о том, как человек провалился в деревенский туалет. Хорошо, если рядом есть люди, которые окажут пострадавшему помощь.
Однако врачам известны случаи, когда человека было не спасти. И дело вовсе не в том, что из выгребной ямы невозможно выбраться: и взрослые, и дети могут там попросту задохнуться.
Фельдшер скорой неотложной помощи
Малышей нельзя пускать в такие туалеты, это не страшилки, говорит фельдшер скорой помощи. Ребенок, выросший в городе, просто не знает, как им правильно пользоваться, поэтому запросто может туда провалиться и утонуть. Более того, выгребные ямы также опасны и для взрослых.
«В деревенских туалетах присутствуют токсичные газы, такие как сероводород и метан. Они очень ядовиты и очень коварны. Сероводород обладает резким запахом тухлых яиц, мы чувствуем его запах уже при самых микроскопических концентрациях. При вдыхании сероводород парализует обонятельные нервы, человек перестает ощущать запах газа и получает смертельное отравление», — говорит фельдшер.
Случай из практики
Из-за повышенной концентрации сероводорода в замкнутом помещении могут погибнуть несколько человек сразу. Бывает так, что один проваливается, теряет сознание за считанные минуты. Второй бросается ему на помощь и тоже оказывается в ловушке под воздействием опасных газов.
Так, например, из-за деревенского туалета один раз погибли сразу трое. Первой в выгребную яму провалилась годовалая девочка. Это сразу же увидели ее бабушка и 12-летний брат. Они попытались вытащить малышку, но сами упали в яму.
«Следом на помощь подоспел отец — он спустился в выгребную яму, стал пытаться вытащить оттуда упавших детей и свою маму, однако сам потерял сознание. На место очень быстро приехали специальные службы, но живым достали только мужчину. Все остальные были уже мертвы», — рассказала Екатерина Синицина.
Также люди роняют в деревенские туалеты телефоны, кошельки, драгоценности. В попытках спасти материальное они гибнут сами — медицине известны и такие случаи. Поэтому никогда не пытайтесь достать самостоятельно упавший предмет — это может стоить вам жизни.
Что делать, если упал в выгребную яму
Здесь такой же принцип, когда тебя засасывает в болото. Старайтесь совершать как можно меньше резких движений и не барахтаться. В противном случае вас просто засосет с головой в эту массу. Необходимо позвать на помощь и дожидаться ее, крепко за что-нибудь ухватившись.
Если вы увидели, как кто-то упал в деревенский туалет, то никогда не бросайтесь вслед за ним! Для начала позвоните в экстренные службы: 101, 103 или 112. Сразу после этого дайте человеку предмет, за который можно крепко ухватиться: крепкую палку, доску, веревку, а лучше лестницу,
Как обезопасить свой дачный туалет
Диаметр отверстия в уличном туалете должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребенок.
Яма должна быть неглубокой и ее необходимо регулярно опорожнять.
Позаботьтесь о наружном замке — ребенок не должен его открывть самостоятельно.
Отверстие необходимо плотно закрывать крышкой, которую ребенок не в силах открыть.
Деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться от веса человека.
Если у вас септик, отверстие должно надежно запираться.
Старые туалеты, которыми никто не пользуется, лучше засыпать как можно скорее.