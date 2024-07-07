Задохнуться реально за несколько минут: фельдшер Синицина раскрыла опасность дачных туалетов

Здесь такой же принцип, когда тебя засасывает в болото. Старайтесь совершать как можно меньше резких движений и не барахтаться. В противном случае вас просто засосет с головой в эту массу. Необходимо позвать на помощь и дожидаться ее, крепко за что-нибудь ухватившись.