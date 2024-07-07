Не позволяйте вытирать о себя ноги: 10 признаков, что люди пользуются вашей добротой

Вы не можете сказать «нет», когда этого хочется.

Вы боитесь расстроить или разочаровать человека.

Чувствуете себя уставшим, потому что много отдаете другим.

Вы не заботитесь о себе, потому что слишком заняты заботой обо всех остальных.

Люди ожидают, что вы приложите дополнительные усилия для решения их проблем, но не ценят этого.

Вы соглашаетесь на что-то из чувства вины или долга.

Вы постоянно извиняетесь, хотя по факту не виноваты.

Вы проводите время с людьми, которые вам не нравятся.

Вы избегаете конфликтов любой ценой.