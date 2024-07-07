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Не позволяйте вытирать о себя ноги: 10 признаков, что люди пользуются вашей добротой

Психологи заверяют, что у каждого человека на первом месте должно быть свое собственное «я». Но некоторые люди стараются быть добрыми и хорошими для всех — даже наперекор своим чувствам.

7 июля 20242
Не позволяйте вытирать о себя ноги: 10 признаков, что люди пользуются вашей добротой
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iStockphoto

Щедрость по отношению к другим людям и готовность помочь в трудную минуту — это отличные качества. Однако чрезмерная отдача может навредить самому «дарителю». Люди начинают пользоваться добрым отношением, просят все больше, а взамен ничего не отдают. Неразумно тратить энергию, не восполняя ее, или заботиться о других, не обеспечивая удовлетворения своих потребностей.

Шарон Мартин
Психотерапия, социология

Психотерапевт, социолог

По словам эксперта, люди чаще всего боятся отказать или высказать свое мнение из-за страха.

«Подумайте, какие страхи мешают вам быть более напористыми и решительными. Многие из нас боятся задеть чувства людей, быть отвергнутыми, брошенными, конфликтовать, показаться сложными или замороченными. В результате о человека вытирают ноги, как бы ужасно это не звучало», — говорит эксперт.

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Признаки, что люди пользуются вашей добротой

  1. Вы не можете сказать «нет», когда этого хочется.

  2. Вы боитесь расстроить или разочаровать человека.

  3. Чувствуете себя уставшим, потому что много отдаете другим.

  4. Вы не заботитесь о себе, потому что слишком заняты заботой обо всех остальных.

  5. Люди ожидают, что вы приложите дополнительные усилия для решения их проблем, но не ценят этого.

  6. Вы соглашаетесь на что-то из чувства вины или долга.

  7. Вы постоянно извиняетесь, хотя по факту не виноваты.

  8. Вы проводите время с людьми, которые вам не нравятся.

  9. Вы избегаете конфликтов любой ценой.

  10. Вы жертвуете своими ценностями, чтобы вписаться в коллектив или угодить другим.

Если вы выросли в семье где родители постоянно ругались или были зависимыми (например, от алкоголя), то самопожертвование и стремление угодить другим стали вашей программой. Так человек сохраняет чувство безопасности и избегает лишних конфликтов — это поведение и становится его жизненной установкой.

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Чтобы стать более уверенным в себе человеком, постоянно думайте о том, чего хочется именно вам. Анализируйте свои мысли и чувства, прислушивайтесь к ощущениям.

Если знаете, что скоро будет тяжелый разговор, то подготовьтесь заранее. Можно даже написать сценарий — ничего страшного в этом нет.

Не бойтесь выражать свои чувства, будьте прямолинейны. Да, изначально это будет сложно и люди могут остро реагировать, однако вы увидите, как меняетесь внутри в лучшую сторону.

И, конечно же, работайте над своей самооценкой. О том, как ее прокачать читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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