Не позволяйте вытирать о себя ноги: 10 признаков, что люди пользуются вашей добротой

Щедрость по отношению к другим людям и готовность помочь в трудную минуту — это отличные качества. Однако чрезмерная отдача может навредить самому «дарителю». Люди начинают пользоваться добрым отношением, просят все больше, а взамен ничего не отдают. Неразумно тратить энергию, не восполняя ее, или заботиться о других, не обеспечивая удовлетворения своих потребностей.
Психотерапевт, социолог
По словам эксперта, люди чаще всего боятся отказать или высказать свое мнение из-за страха.
«Подумайте, какие страхи мешают вам быть более напористыми и решительными. Многие из нас боятся задеть чувства людей, быть отвергнутыми, брошенными, конфликтовать, показаться сложными или замороченными. В результате о человека вытирают ноги, как бы ужасно это не звучало», —
Признаки, что люди пользуются вашей добротой
Вы не можете сказать «нет», когда этого хочется.
Вы боитесь расстроить или разочаровать человека.
Чувствуете себя уставшим, потому что много отдаете другим.
Вы не заботитесь о себе, потому что слишком заняты заботой обо всех остальных.
Люди ожидают, что вы приложите дополнительные усилия для решения их проблем, но не ценят этого.
Вы соглашаетесь на что-то из чувства вины или долга.
Вы постоянно извиняетесь, хотя по факту не виноваты.
Вы проводите время с людьми, которые вам не нравятся.
Вы избегаете конфликтов любой ценой.
Вы жертвуете своими ценностями, чтобы вписаться в коллектив или угодить другим.
Если вы выросли в семье где родители постоянно ругались или были зависимыми (например, от алкоголя), то самопожертвование и стремление угодить другим стали вашей программой. Так человек сохраняет чувство безопасности и избегает лишних конфликтов — это поведение и становится его жизненной установкой.
Чтобы стать более уверенным в себе человеком, постоянно думайте о том, чего хочется именно вам. Анализируйте свои мысли и чувства, прислушивайтесь к ощущениям.
Если знаете, что скоро будет тяжелый разговор, то подготовьтесь заранее. Можно даже написать сценарий — ничего страшного в этом нет.
Не бойтесь выражать свои чувства, будьте прямолинейны. Да, изначально это будет сложно и люди могут остро реагировать, однако вы увидите, как меняетесь внутри в лучшую сторону.
И, конечно же, работайте над своей самооценкой. О том, как ее прокачать читайте ЗДЕСЬ.