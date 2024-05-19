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Никогда не сливайте жидкость с поверхности йогурта и вот почему

Снимаешь пленку с баночки йогурта, а внутри какая-то непонятная лужица. Врач рассказал, как эта жидкость образуется и почему не нужно ее выливать.

19 мая 2024
сыворотка в йогурте причины
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iStock

Многие выбрасывают йогурт, когда видят странную жидкость на поверхности. Предполагают, что продукт испорчен. Другие просто сливают эту лужицу. И очень зря, считает доктор Каран Радж из Университета Сандерленда.

На своем канале хирург общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказал, чем полезна такая жидкость.

«Не спешите выбрасывать йогурт, думая, что он испортился. Эта загадочная лужа полна необходимых питательных веществ: белка, витамина B12, а еще пробиотиков, кальция и множества других минералов, — говорит доктор Радж. — На самом деле водичка на поверхности йогурта называется сывороткой. Она образуется, когда молоко сгущается — подвергается коагуляции. Во время этого процесса часть молока cворачивается и образует творог, сыр или йогурт. А оставшаяся часть — это и есть жидкая сыворотка».

По словам эксперта, чем дольше стоит йогурт, тем больше вероятность того, что сыворотка скопится и поднимется на поверхность.

«Сыворотка — это компонент, который делает йогурт мягким и более жидким по консистенции», — объясняет доктор Радж. 

Но если вы все-таки не хотите есть водянистый йогурт, выбирайте греческий йогурт или скир — традиционный исландский кисломолочный продукт, похожий одновременно на йогурт и творог. Эти продукты процедили, избавили от сыворотки, чтобы сделать их более густыми.

«А если водичка не смущает, просто перемешайте сыворотку с йогуртом и ешьте как обычно, — говорит врач. — Кроме того, вы можете использовать сыворотку, чтобы приготовить домашние йогурты».

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Однако наши эксперты советуют внимательно присмотреться к йогуртам с водичкой. В некоторых случаях это действительно может быть признаком испорченного продукта.

«Если расслоение сгустка незначительное и после перемешивания продукт становится однородным, это нормально. Но если вы перемешали продукт и расслоение только увеличилось, значит, нарушена технология производства либо температурный режим хранения. Причем это могло произойти либо на производстве, либо во время транспортировки, либо во время хранения на полке в магазине», — предупреждает Елена Юрова, заведующая лабораторией технического контроля Научно-исследовательского института молочной промышленности.

Кроме того, эксперты советуют покупать йогурты со сроком хранения не более 10-14 дней. Продукты, которые подверглись термической обработке или стерилизации для более долгого хранения, не могут содержать пробиотики: бактерии гибнут в процессе. Кроме того, в такие йогурты часто добавляют стабилизаторы, красители и эмульгаторы. При регулярном употреблении они могут вызывать вздутие живота, нарушения работы поджелудочной железы и аллергические реакции.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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