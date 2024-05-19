Никогда не сливайте жидкость с поверхности йогурта и вот почему

«Не спешите выбрасывать йогурт, думая, что он испортился. Эта загадочная лужа полна необходимых питательных веществ: белка, витамина B12, а еще пробиотиков, кальция и множества других минералов , — говорит доктор Радж. — На самом деле водичка на поверхности йогурта называется сывороткой. Она образуется, когда молоко сгущается — подвергается коагуляции. Во время этого процесса часть молока cворачивается и образует творог, сыр или йогурт. А оставшаяся часть — это и есть жидкая сыворотка».