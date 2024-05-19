Никогда не сливайте жидкость с поверхности йогурта и вот почему

Многие выбрасывают йогурт, когда видят странную жидкость на поверхности. Предполагают, что продукт испорчен. Другие просто сливают эту лужицу. И очень зря, считает доктор Каран Радж из Университета Сандерленда.
На своем
«Не спешите выбрасывать йогурт, думая, что он испортился. Эта загадочная лужа полна необходимых питательных веществ: белка, витамина B12, а еще пробиотиков, кальция и множества других минералов, — говорит доктор Радж. — На самом деле водичка на поверхности йогурта называется сывороткой. Она образуется, когда молоко сгущается — подвергается коагуляции. Во время этого процесса часть молока cворачивается и образует творог, сыр или йогурт. А оставшаяся часть — это и есть жидкая сыворотка».
По словам эксперта, чем дольше стоит йогурт, тем больше вероятность того, что сыворотка скопится и поднимется на поверхность.
«Сыворотка — это компонент, который делает йогурт мягким и более жидким по консистенции», — объясняет доктор Радж.
Но если вы все-таки не хотите есть водянистый йогурт, выбирайте греческий йогурт или скир — традиционный исландский кисломолочный продукт, похожий одновременно на йогурт и творог. Эти продукты процедили, избавили от сыворотки, чтобы сделать их более густыми.
«А если водичка не смущает, просто перемешайте сыворотку с йогуртом и ешьте как обычно, — говорит врач. — Кроме того, вы можете использовать сыворотку, чтобы приготовить домашние йогурты».
Однако наши эксперты советуют внимательно присмотреться к йогуртам с водичкой. В некоторых случаях это действительно может быть признаком испорченного продукта.
«Если расслоение сгустка незначительное и после перемешивания продукт становится однородным, это нормально. Но если вы перемешали продукт и расслоение только увеличилось, значит, нарушена технология производства либо температурный режим хранения. Причем это могло произойти либо на производстве, либо во время транспортировки, либо во время хранения на полке в магазине», —
Кроме того, эксперты советуют покупать йогурты со сроком хранения не более 10-14 дней. Продукты, которые подверглись термической обработке или стерилизации для более долгого хранения, не могут содержать пробиотики: бактерии гибнут в процессе. Кроме того, в такие йогурты часто добавляют стабилизаторы, красители и эмульгаторы. При регулярном употреблении они могут вызывать вздутие живота, нарушения работы поджелудочной железы и аллергические реакции.