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Врач Заховаева рассказала, почему нельзя есть йогурт на завтрак

Вокруг молочных продуктов до сих пор ходит множество мифов. Некоторые уверены, что взрослым их вообще стоит исключить из рациона. Так ли это на самом деле? В какой половине дня лучше всего есть творог или йогурт? Разбираемся с врачом.

7 декабря 2023
Врач Заховаева рассказала, почему нельзя есть йогурт на завтрак
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Творог можно смело назвать продуктом, который точно стоит включить в рацион. Он содержит полезные жирные кислоты, белок, витамины, а также фосфор, кальций, натрий и другие полезные микроэлементы. В твороге еще и большое количество кисломолочных бактерий, которые улучшают работу ЖКТ.

Однако есть его лучше в первой половине дня, говорят врачи.

Александра Заховаева
Медицина, правильное питание

Кардиолог Ленинградской областной клинической больницы

«Принято считать, что творог, как и другую „молочку“, лучше всего употреблять в первой половине дня. В составе любого молочного продукта содержится молочный белок, который легче усваивается именно до 16 часов», — говорит врач.

Что будет, если творог есть на ночь

Употребляя молочные продукты перед сном, будьте готовы к тому, что утром вы проснетесь с отеками.

Это происходит из-за сложного биохимического процесса, говорит врач. Во-первых, творог богат натрием, а он задерживает воду в организме. Во-вторых, употребляя вечером творог, вы рискуете набрать лишние килограммы, так как у продукта высокий инсулиновый индекс.

«Высокий инсулиновый индекс — это показатель интенсивности скачков сахара и инсулина в крови. Не стоит есть творог перед сном, чтобы не блокировать выработку гормона роста. Продукт усваивается около трех часов, поэтому для позднего ужина он точно не подойдет», — говорит врач.

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С чем нельзя сочетать творог

В творог можно добавить ягоды или фрукты — это отличные источники клетчатки и витаминов. Также не забывайте про горсточку орехов, как источник полезных жиров.

Стоит знать, что есть продукты, которые не сочетаются с творогом:

  • кислые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты или лимоны. Кислота может взаимодействовать с белками творога, итог — тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением;

  • жирное молоко или жирный йогурт/сметана. Эти продукты конкурируют друг с другом в процессе пищеварения, что может вызвать перегрузку работы ЖКТ;

  • сливочное масло: тандем с творогом приведет к повышению уровня холестерина в крови, что в последующем спровоцирует атеросклероз сосудов;

  • банан и виноград. Эти фрукты содержат много сахара, произойдет резкий всплеск глюкозы в крови. Кроме того, есть риск повышенного газообразования и брожения в желудке.

Можно ли есть творог и йогурт на завтрак

«Творог на завтрак — это отличный вариант. Он помогает контролировать аппетит, а также обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для увеличения мышечной массы, улучшения обмена веществ и поддержания здорового веса», — поясняет Александра Заховаева.

Про норму

В среднем взрослому человеку в день можно съедать до 200 граммов творога, если нет противопоказаний:

  • аллергии на молочный белок;

  • непереносимости к белкам коровьего молока;

  • язвенной болезни желудка, гастрита;

  • проблем с почками.

Однако диетологи все же рекомендуют употреблять творог не чаще 2–3 раз в неделю.

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Совсем другое дело — это йогурт. Его есть на завтрак категорически не рекомендуется. Дело в том, что этот продукт богат кисломолочными бактериями и работают они только в определенные часы.

«Ученые выяснили, что если есть йогурт на голодный желудок, то вся его польза сведется к нулю. Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, что полезные лактобифидобактерии не могут в ней выжить, то есть этот продукт просто утратит все свои полезные свойства», — поясняет врач.

Диетологи советуют есть йогурт и прочие кисломолочные продукты как минимум через 2 часа после завтрака. А лучше вообще оставить их на ужин: перед сном лактобифидобактерии мягче всего воздействуют на процесс пищеварения. Выбирайте продукт с натуральным составом, без добавления сахара и различных консервантов.

Стоит ли есть «молочку» каждый день

Если употреблять молочную продукцию каждый день и в больших количествах, то вне зависимости от выбранных продуктов, будь то молоко, кефир или творог, повышается риск возникновения проблем с пищеварением. Вы начнете мучиться от вздутия живота, спазмов, повысится риск обострения гастритов и язвенной болезни желудка. Все потому, что организм не сможет усвоить большое количество лактозы, которой так богаты молочные продукты.

Еще один важный нюанс: дерматологи провели исследования и выяснили, что при чрезмерном употреблении кефира, ряженки и даже творога возникают дерматологические заболевания: экзема, акне и другие проблемы с кожей.

А употребление молочной продукции с повышенным содержанием жира в больших количествах часто приводит к набору веса и ожирению, а также атеросклерозу.

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Кому стоит отказаться от молочных продуктов

В первую очередь «молочка» противопоказана людям, у которых есть непереносимость — например, лактозная недостаточность или аллергия на коровий белок.

Кроме того, ограничить в рационе или вовсе отказаться от творога и молока необходимо, если у вас есть:

  • заболевание почек;

  • хроническая сердечная недостаточность + выраженный отечный синдром;

  • дерматиты, акне, экзема;

  • заболевания ЖКТ;

  • мочекаменная болезнь;

  • ожирение и проблемы с обменом веществ;

  • желчнокаменная болезнь;

  • сахарный диабет.

Важно: не стоит самостоятельно запрещать себе любой продукт. Каждый организм индивидуален, поэтому ориентироваться нужно на мнение лечащего врача. Например, далеко не при всех патологиях ЖКТ могут быть противопоказаны творог, молоко и йогурты.

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«Ориентируйтесь и на свои ощущения. Если после молочного продукта на завтрак возникает вздутие, тошнота, боли в животе или диарея, это говорит о том, что организм не переносит продукт по каким-то причинам. С этой проблемой можно обратиться к аллергологу или гастроэнтерологу», — пояснила Александра Заховаева.

Обратите внимание на состояние кожи: если у вас обостряются кожные заболевания или появляются акне, стоит исключить молочные продукты из рациона и перейти на растительные заменители. Опять же здесь поможет определиться с альтернативой врач-дерматолог.

Автор текста:Софья Хромова
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