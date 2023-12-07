Врач Заховаева рассказала, почему нельзя есть йогурт на завтрак

Про норму

В среднем взрослому человеку в день можно съедать до 200 граммов творога, если нет противопоказаний:

аллергии на молочный белок;

непереносимости к белкам коровьего молока;

язвенной болезни желудка, гастрита;

проблем с почками.

Однако диетологи все же рекомендуют употреблять творог не чаще 2–3 раз в неделю.