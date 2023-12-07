Врач Заховаева рассказала, почему нельзя есть йогурт на завтрак

Творог можно смело назвать продуктом, который точно стоит включить в рацион. Он содержит полезные жирные кислоты, белок, витамины, а также фосфор, кальций, натрий и другие полезные микроэлементы. В твороге еще и большое количество кисломолочных бактерий, которые улучшают работу ЖКТ.
Однако есть его лучше в первой половине дня, говорят врачи.
Кардиолог Ленинградской областной клинической больницы
«Принято считать, что творог, как и другую „молочку“, лучше всего употреблять в первой половине дня. В составе любого молочного продукта содержится молочный белок, который легче усваивается именно до 16 часов», — говорит врач.
Что будет, если творог есть на ночь
Употребляя молочные продукты перед сном, будьте готовы к тому, что утром вы проснетесь с отеками.
Это происходит из-за сложного биохимического процесса, говорит врач. Во-первых, творог богат натрием, а он задерживает воду в организме. Во-вторых, употребляя вечером творог, вы рискуете набрать лишние килограммы, так как у продукта высокий инсулиновый индекс.
«Высокий инсулиновый индекс — это показатель интенсивности скачков сахара и инсулина в крови. Не стоит есть творог перед сном, чтобы не блокировать выработку гормона роста. Продукт усваивается около трех часов, поэтому для позднего ужина он точно не подойдет», — говорит врач.
С чем нельзя сочетать творог
В творог можно добавить ягоды или фрукты — это отличные источники клетчатки и витаминов. Также не забывайте про горсточку орехов, как источник полезных жиров.
Стоит знать, что есть продукты, которые не сочетаются с творогом:
кислые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты или лимоны. Кислота может взаимодействовать с белками творога, итог — тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением;
жирное молоко или жирный йогурт/сметана. Эти продукты конкурируют друг с другом в процессе пищеварения, что может вызвать перегрузку работы ЖКТ;
сливочное масло: тандем с творогом приведет к повышению уровня холестерина в крови, что в последующем спровоцирует атеросклероз сосудов;
банан и виноград. Эти фрукты содержат много сахара, произойдет резкий всплеск глюкозы в крови. Кроме того, есть риск повышенного газообразования и брожения в желудке.
Можно ли есть творог и йогурт на завтрак
«Творог на завтрак — это отличный вариант. Он помогает контролировать аппетит, а также обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для увеличения мышечной массы, улучшения обмена веществ и поддержания здорового веса», — поясняет Александра Заховаева.
Про норму
В среднем взрослому человеку в день можно съедать до 200 граммов творога, если нет противопоказаний:
аллергии на молочный белок;
непереносимости к белкам коровьего молока;
язвенной болезни желудка, гастрита;
проблем с почками.
Однако диетологи все же рекомендуют употреблять творог не чаще 2–3 раз в неделю.
Совсем другое дело — это йогурт. Его есть на завтрак категорически не рекомендуется. Дело в том, что этот продукт богат кисломолочными бактериями и работают они только в определенные часы.
«Ученые выяснили, что если есть йогурт на голодный желудок, то вся его польза сведется к нулю. Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, что полезные лактобифидобактерии не могут в ней выжить, то есть этот продукт просто утратит все свои полезные свойства», — поясняет врач.
Диетологи советуют есть йогурт и прочие кисломолочные продукты как минимум через 2 часа после завтрака. А лучше вообще оставить их на ужин: перед сном лактобифидобактерии мягче всего воздействуют на процесс пищеварения. Выбирайте продукт с натуральным составом, без добавления сахара и различных консервантов.
Стоит ли есть «молочку» каждый день
Если употреблять молочную продукцию каждый день и в больших количествах, то вне зависимости от выбранных продуктов, будь то молоко, кефир или творог, повышается риск возникновения проблем с пищеварением. Вы начнете мучиться от вздутия живота, спазмов, повысится риск обострения гастритов и язвенной болезни желудка. Все потому, что организм не сможет усвоить большое количество лактозы, которой так богаты молочные продукты.
Еще один важный нюанс: дерматологи провели исследования и выяснили, что при чрезмерном употреблении кефира, ряженки и даже творога возникают дерматологические заболевания: экзема, акне и другие проблемы с кожей.
А употребление молочной продукции с повышенным содержанием жира в больших количествах часто приводит к набору веса и ожирению, а также атеросклерозу.
Кому стоит отказаться от молочных продуктов
В первую очередь «молочка» противопоказана людям, у которых есть непереносимость — например, лактозная недостаточность или аллергия на коровий белок.
Кроме того, ограничить в рационе или вовсе отказаться от творога и молока необходимо, если у вас есть:
заболевание почек;
хроническая сердечная недостаточность + выраженный отечный синдром;
дерматиты, акне, экзема;
заболевания ЖКТ;
мочекаменная болезнь;
ожирение и проблемы с обменом веществ;
желчнокаменная болезнь;
сахарный диабет.
Важно: не стоит самостоятельно запрещать себе любой продукт. Каждый организм индивидуален, поэтому ориентироваться нужно на мнение лечащего врача. Например, далеко не при всех патологиях ЖКТ могут быть противопоказаны творог, молоко и йогурты.
«Ориентируйтесь и на свои ощущения. Если после молочного продукта на завтрак возникает вздутие, тошнота, боли в животе или диарея, это говорит о том, что организм не переносит продукт по каким-то причинам. С этой проблемой можно обратиться к аллергологу или гастроэнтерологу», — пояснила Александра Заховаева.
Обратите внимание на состояние кожи: если у вас обостряются кожные заболевания или появляются акне, стоит исключить молочные продукты из рациона и перейти на растительные заменители. Опять же здесь поможет определиться с альтернативой врач-дерматолог.