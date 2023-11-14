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Идеальный завтрак для здоровья, который можно приготовить за 5 минут

Если у вас вечно не хватает времени на приготовление вкусного и полезного завтрака, возьмите на заметку это блюдо. Его сможет сделать каждый.

14 ноября 20235
Идеальный завтрак для здоровья, который можно приготовить за 5 минут
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iStockphoto

Врачи часто повторяют: завтрак — главный прием пищи за день. К сожалению, на практике многие из нас его вообще пропускают или заменяют одной чашкой кофе. Однако чем хуже вы утолили голод утром, тем выше риск, что в обед вы серьезно переедите. А это может превратиться в очень вредную привычку для тех, кто следит за фигурой.

Так что сытный, правильный завтрак с белками, жирами, клетчаткой и углеводами — залог успешного похудения. И одни только мюсли или сладкий творожок, увы, эту потребность едва ли удовлетворят. А если классические варианты вроде яичницы и тостов вам уже надоели, попробуйте приготовить десерт на базе греческого йогурта.

Сделать его очень просто: смешайте молочный продукт с орехами и фруктами по вкусу. При желании можно также поэкспериментировать с пряностями и приправами. Например, блюдо отлично дополнит корица.

Очевидный плюс такого варианта — его вариативность: вы можете менять десерт под себя и каждое утро пробовать новые оригинальные сочетания. Сезон свежей клубники и малины по доступным ценам остался позади, но вы легко можете заменить эти ягоды на яблоки и бананы, которые без проблем можно найти в наших магазинах и в холодное время года.

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Кроме того, есть еще пять причин начать есть такой завтрак каждый день:

В нем много белка

Главное правило сытного завтрака — достаточное количество белка. Именно поэтому круассаны утром не дают продолжительного насыщения: в них слишком мало белков. А вот в греческом йогурте их достаточно. Чтобы завтрак оказался максимально полезным, выбирайте продукт с высоким содержанием белка и без сахара.

В нем много клетчатки

Второй секрет завтрака, способного насытить до обеда, — обилие пищевых волокон. Орехи и фрукты дадут вам несколько граммов клетчатки и станут залогом комфортного пищеварения в течение всего дня.

В нем есть полезные жиры

Наша сердечно-сосудистая система нуждается в полезных жирах. Простой способ добавить в свой завтрак омегуа-3 — съесть орехи. Да, калорий в них достаточно, но в сочетании с клетчаткой и белками орехи сделают ваш утренний прием пищи питательным и насыщенным.

В нем есть ценные вещества

Фрукты и ягоды помогут насытить организм витаминами и минералами. В холодное время года мы особенно нуждаемся в подзарядке полезными микроэлементами.

Его можно приготовить заранее

Частая причина, по которой люди пропускают завтрак, — катастрофическая нехватка времени. Нарезать фрукты и орехи и добавить их в йогурт можно очень быстро. А еще такой завтрак можно приготовить с вечера, и вам вообще не нужно будет тратить драгоценные минуты на готовку утром, пишет издание ETNT.

Автор текста:Дарья Гапионок
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