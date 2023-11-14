Идеальный завтрак для здоровья, который можно приготовить за 5 минут

Сделать его очень просто: смешайте молочный продукт с орехами и фруктами по вкусу. При желании можно также поэкспериментировать с пряностями и приправами. Например, блюдо отлично дополнит корица.

Очевидный плюс такого варианта — его вариативность: вы можете менять десерт под себя и каждое утро пробовать новые оригинальные сочетания. Сезон свежей клубники и малины по доступным ценам остался позади, но вы легко можете заменить эти ягоды на яблоки и бананы, которые без проблем можно найти в наших магазинах и в холодное время года.