Идеальный завтрак для здоровья, который можно приготовить за 5 минут

Врачи часто повторяют: завтрак — главный прием пищи за день. К сожалению, на практике многие из нас его вообще пропускают или заменяют одной чашкой кофе. Однако чем хуже вы утолили голод утром, тем выше риск, что в обед вы серьезно переедите. А это может превратиться в очень вредную привычку для тех, кто следит за фигурой.
Так что сытный, правильный завтрак с белками, жирами, клетчаткой и углеводами — залог успешного похудения. И одни только мюсли или сладкий творожок, увы, эту потребность едва ли удовлетворят. А если классические варианты вроде яичницы и тостов вам уже надоели, попробуйте приготовить десерт на базе греческого йогурта.
Сделать его очень просто: смешайте молочный продукт с орехами и фруктами по вкусу. При желании можно также поэкспериментировать с пряностями и приправами. Например, блюдо отлично дополнит корица.
Очевидный плюс такого варианта — его вариативность: вы можете менять десерт под себя и каждое утро пробовать новые оригинальные сочетания. Сезон свежей клубники и малины по доступным ценам остался позади, но вы легко можете заменить эти ягоды на яблоки и бананы, которые без проблем можно найти в наших магазинах и в холодное время года.
Кроме того, есть еще пять причин начать есть такой завтрак каждый день:
В нем много белка
Главное правило сытного завтрака — достаточное количество белка. Именно поэтому круассаны утром не дают продолжительного насыщения: в них слишком мало белков. А вот в греческом йогурте их достаточно. Чтобы завтрак оказался максимально полезным, выбирайте продукт с высоким содержанием белка и без сахара.
В нем много клетчатки
Второй секрет завтрака, способного насытить до обеда, — обилие пищевых волокон. Орехи и фрукты дадут вам несколько граммов клетчатки и станут залогом комфортного пищеварения в течение всего дня.
В нем есть полезные жиры
Наша сердечно-сосудистая система нуждается в полезных жирах. Простой способ добавить в свой завтрак омегуа-3 — съесть орехи. Да, калорий в них достаточно, но в сочетании с клетчаткой и белками орехи сделают ваш утренний прием пищи питательным и насыщенным.
В нем есть ценные вещества
Фрукты и ягоды помогут насытить организм витаминами и минералами. В холодное время года мы особенно нуждаемся в подзарядке полезными микроэлементами.
Его можно приготовить заранее
Частая причина, по которой люди пропускают завтрак, — катастрофическая нехватка времени. Нарезать фрукты и орехи и добавить их в йогурт можно очень быстро. А еще такой завтрак можно приготовить с вечера, и вам вообще не нужно будет тратить драгоценные минуты на готовку утром, пишет издание