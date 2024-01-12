Никакого удовольствия, одна головная боль: почему не стоит пользоваться ароматическими свечами

Ароматические свечи — простой способ создать дома уютную атмосферу и насладиться приятным запахом в квартире. Но есть плохие новости: при некоторых обстоятельствах они могут стать опасными для вашего здоровья.
Первая и самая очевидная опасность заключается в веществах, которые свеча выделяет в воздух при горении. Формальдегид, фталаты и бензол снижают качество воздуха в помещении. Кроме того, все эти соединения могут раздражать оболочку слизистых, провоцировать кашель и насморк. Так что, если вы простудились, свечки точно придется отложить на потом, иначе есть риск усугубить симптомы.
Вторая опасность свечей — риск аллергических реакций. Для приятного аромата в свечи добавляют эфирные масла. Многие из них даже полезны для здоровья, но, увы, при этом еще и обладают высоким аллергенным потенциалом. Например, масло лаванды отлично успокаивает и снимает стресс, однако для аллергиков оно совсем не подходит.
Подробнее о свойствах разных эфирных масел можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, некоторые свечи могут очень сильно загрязнять окружающую атмосферу. В первую очередь это касается свечей из парафина — побочного продукта нефтепереработки. Ученые до сих пор спорят, опасны ли сами по себе парафиновые свечи для здоровья: есть версия, что при горении они могут выделять канцерогены. Однако с уверенностью можно сказать, что для окружающей среды свечи точно вредны. Более безопасный вариант — новомодные свечи из соевого воска.
Наконец, свечи — предмет очень пожароопасный. Особенно если у вас в доме есть домашние питомцы или маленькие дети. Не оставляйте свечу без присмотра и тем более обязательно тушите ее перед тем, как лечь спать. Одно неловкое движение — и упавшая свеча спровоцирует пожар, пишет издание
Важно: это не значит, что нужно обязательно выбросить все свечи и больше никогда ими не пользоваться. Главное — знать о потенциальных рисках и обращать внимание на некоторые моменты во время покупки.
Еще одно простое, но важно правило, которое поможет вам защитить свое здоровье: пожгли свечку некоторое время в комнате — откройте окно и проветрите. И помните о чувстве меры.
Кстати
Мы часто можем не осознавать, как те или иные предметы привычной обстановки в квартире медленно, но верно разрушают здоровье. Например, многие мечтают об уютном камине, но такая ли это хорошая идея? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ.
Аромат в помещении, где вы привыкли проводить большую часть дня, влияет на ваше настроение сильнее, чем это кажется на первый взгляд. О том, как с помощью правильного запаха снизить уровень стресса на работе, узнайте ЗДЕСЬ.