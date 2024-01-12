Никакого удовольствия, одна головная боль: почему не стоит пользоваться ароматическими свечами

Важно: это не значит, что нужно обязательно выбросить все свечи и больше никогда ими не пользоваться. Главное — знать о потенциальных рисках и обращать внимание на некоторые моменты во время покупки.

Еще одно простое, но важно правило, которое поможет вам защитить свое здоровье: пожгли свечку некоторое время в комнате — откройте окно и проветрите. И помните о чувстве меры.