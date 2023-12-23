Онколог Бернацкий объяснил, почему от чая в пакетиках надо отказаться раз и навсегда

«Пакетированный чай, или чай в фильтр-пакетах, — это, по сути, не чайный лист, а перетертая крошка, чайный порошок. Полезных веществ вы там не найдете. А если фильтр-пакет еще и не имеет отдельной упаковки, это значит, что этот чай уже впитал все отходы производства вокруг себя, как сорбент. Это самый низкосортный чай. Также такой чай обычно имеет много примесей, в том числе и химических, которые дают сильное и быстрое окрашивание даже в холодной воде. Это относится и к гранулированным чаям», — пояснил врач.