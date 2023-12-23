Онколог Бернацкий объяснил, почему от чая в пакетиках надо отказаться раз и навсегда

Как рассказал Артур Бернацкий, врач-онколог, гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова, в состав чая входит более 300 видов различных веществ, часть из которых непосредственно влияют на наше здоровье.
Вы знали, например, что кофеина в чае намного больше, чем в кофе? Однако его влияние на наше состояние в этих двух популярных напитках будет разным.
Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
«В кофе кофеин и кофейная кислота находятся в свободном состоянии и быстро всасываются в слизистой желудочно-кишечного тракта, попадают в кровь и вызывают определенную реакцию. В чае же кофеин связан с танином и называется „танат кофеина“, который не задерживается в организме. Поэтому от чая не произойдет передозировка кофеина, которую легко получить, например, от трех-четырех чашек кофе. А кофеин усиливает работу надпочечников, вырабатывает гормоны стресса и в итоге истощает нервную систему. Именно поэтому можно выпить литр чая и не получить гипертонический криз или повышение артериального давления. Может, конечно, затошнить от такого количества, но это уже другая история», —
Кроме того, чай содержит еще массу полезных веществ. По словам врача, среди них:
аминокислоты, в том числе глютаминовая, она восстанавливает нервную систему и придает бодрости;
такие микроэлементы, как магний, марганец, фтор, йод. Особенно много фтора и йода в зеленом чае, в соединении друг с другом они снижают развитие атеросклероза;
много органических кислот, самая основная из которых — никотиновая (витамин PP), в неврологии она используется для улучшения периферического кровоснабжения;
много витамина К, который повышает свертываемость крови;
пектин — вещество, которое оказывает полезное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта и действует как натуральный пребиотик для микрофлоры кишечника.
У каждого вида чая (а их четыре — черный, зеленый, красный и желтый) есть особые преимущества. К примеру, в черных и красных чаях типа оолонгов много эфирных масел, которые считаются натуральными антиоксидантами. По словам гастроэнтеролога, они снижают количество липидов, уменьшают агрессивность холестерина в крови.
«Вообще в популяциях, где чай используется в больших количествах, мы видим, что сердечно-сосудистых проблем, инфарктов, инсультов довольно мало. Полезные свойства чая по отношению к сосудистой стенке, укреплению ее, снижению активности атеросклеротических бляшек действительно имеют большое значение», — продолжает специалист.
Зеленые же чаи, в свою очередь, особенно богаты витамином С: аскорбиновой кислоты в них в 24 раза больше, чем в апельсинах.
«Когда я чувствую, что начинаю заболевать, то пью хороший, качественный зеленый чай, причем за один раз по 2-3 чашки. В итоге чувствую себя здоровым, поскольку он имеет мощный потогонный эффект. Но уточню, что это не чай в пакетиках, а развесной чай, в концентрированной форме — допустим, 2-3 чайные ложки на 250 миллилитров кипятка. Вот такой чай даст хороший, мощный эффект», — объясняет специалист Центра в Песочном.
Удобно, но бесполезно
А вот от чая в пакетиках, каким бы удобным он ни был, по мнению специалиста, лучше отказаться.
«Пакетированный чай, или чай в фильтр-пакетах, — это, по сути, не чайный лист, а перетертая крошка, чайный порошок. Полезных веществ вы там не найдете. А если фильтр-пакет еще и не имеет отдельной упаковки, это значит, что этот чай уже впитал все отходы производства вокруг себя, как сорбент. Это самый низкосортный чай. Также такой чай обычно имеет много примесей, в том числе и химических, которые дают сильное и быстрое окрашивание даже в холодной воде. Это относится и к гранулированным чаям», — пояснил врач.
Кстати, онкологических пациентов врачи отдельно просят не употреблять чай в пакетиках, как и искусственно ароматизированный. По словам Артура Бернацкого, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.
Также никому не стоит увлекаться чаями с искусственными ароматизаторами. А людям, склонным к аллергической реакции, от него вообще лучше отказаться навсегда.
«Тем, кто имеет атопический дерматит, псориаз, бронхиальную астму, аллергический ринит (поллиноз), такой чай категорически нельзя употреблять, поскольку это будет негативно влиять на их иммунную систему и усиливать аллергенность», — уточнил врач.
Между тем, по словам Артура Бернацкого, от добавления натуральных ароматизаторов — тех же цветков жасмина или концентрированного эфирного масла бергамота — чай не потеряет своих полезных свойств.