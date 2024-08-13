Несоразмерный интеллект: 12 маленьких, но очень умных пород собак

Когда заходит речь о выборе собаки, то многое зависит от породы. Необходимо понимать, для чего ее выводили, какая нагрузка требуется животному и сколько времени вы готовы уделить дрессировке. Например, нежные мопсы отлично подойдут домоседам, а выносливые овчарки — любителям активного образа жизни.
Существует стереотип, что маленькие собачки глупее своих крупных сородичей. Однако это совсем не так! Представители миниатюрных пород тоже прекрасно осваивают команды, они любят заниматься с хозяином и выступают на различных соревнованиях. Более того, такую собаку гораздо удобнее держать в квартире, особенно если у вас небольшая жилплощадь,
Вот 12 пород небольших собак, которые точно могут похвастаться высоким интеллектом.
Той-пудель. Изначально этих собак выводили как охотников за трюфелями, поэтому они обладают навыками ищеек. Представители этой породы отлично поддаются дрессировке, они внимательны к своему хозяину и готовы на любые авантюры. Но помните, что это характерные собаки, поэтому будьте готовы побороться за место «вожака стаи».
Континентальный той-спаниель. Этот малыш весит меньше 4 кг, но при этом отличается умом и сообразительностью. Эти собаки активны, уверены в себе и с удовольствием учат новые команды.
Кокер-спаниель. Представители этой породы очень красивы — вспомните очаровательную собаку из мультфильма «Леди и бродяга». Они активны, но при этом обладают покладистым характером, поэтому станут как отличными спутниками для долгих прогулок, так и компаньонами для посиделок дома.
Шелти. Это шотландская овчарка, которая очень напоминает мини-копию колли. Шелти прекрасно ладят с детьми, но при этом легко обучаются и могут самостоятельно принимать решения в случае необходимости.
Йоркширский терьер. Эти собаки отличаются не только умом, но еще преданностью и любвеобильностью. Они любят заниматься и играть, обладают отличной памятью и способностью быстро адаптироваться к новым ситуациям. А еще с них практически не сыплется шерсть, так что уборка не будет вас утомлять.
Керн-терьер. Эти собаки обладают замечательным интеллектом: распознают интонации, поведенческие намеки и ваше внутреннее состояние. Однако они очень активны, поэтому будьте готовы к частым дрессировкам и долгим прогулкам.
Вельш-корги. Мало кто знает, но корги — это самые настоящие овчарки! Эти собаки не только очаровательны внешне, но еще и очень умны, активны и любознательны. Представители породы быстро усваивают новую информацию, запоминают новые трюки и команды и очень любят тренировки.
Фокстерьер. Эта порода изначально выводилась как охотничья, поэтому собаки активны и всегда готовы продемонстрировать навыки охотника. Одновременно они неагрессивны, очень любят проводить время с детьми и учиться новому.
Цвергшнауцер. Характер этих собак сочетает в себе смелость и игривость. Несмотря на свой небольшой размер, они очень смелые и готовы защитить хозяина в непредвиденной ситуации.
Померанский шпиц. Многие любят эту породу за миловидную внешность, однако шпицы — это прекрасные компаньоны. Более того, собаки отлично обучаются и даже готовы защищать своего хозяина, предупреждая об опасности громким лаем.
Японский хин. Это уравновешенные, дружелюбные и крайне чистоплотные собаки. По характеру хины — настоящие аристократы, они любят всех членов семьи и при этом легко обучаются новым командам.
Брюссельский гриффон. Этих собак любят заводить те, кто живет в частных домах, потому что гриффон вовремя выследит любого грызуна. Для обучения охоте ему надо всего лишь 5-15 повторений. Эти собаки уверенны в себе, тем не менее они очень чувствительны и плохо реагируют на любой негатив в их сторону.
Кстати
Некоторые породы собак, несмотря на свой ум и красоту, могут устроить дома настоящее безумие. Эксперты советуют заводить их уже опытным владельцам или же кинологам. В противном случае вы столкнетесь с непослушанием, разгромом в квартире и даже агрессией. Все подробности — ЗДЕСЬ.