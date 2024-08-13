Несоразмерный интеллект: 12 маленьких, но очень умных пород собак

Той-пудель. Изначально этих собак выводили как охотников за трюфелями, поэтому они обладают навыками ищеек. Представители этой породы отлично поддаются дрессировке, они внимательны к своему хозяину и готовы на любые авантюры. Но помните, что это характерные собаки, поэтому будьте готовы побороться за место «вожака стаи».

Континентальный той-спаниель. Этот малыш весит меньше 4 кг, но при этом отличается умом и сообразительностью. Эти собаки активны, уверены в себе и с удовольствием учат новые команды.

Кокер-спаниель. Представители этой породы очень красивы — вспомните очаровательную собаку из мультфильма «Леди и бродяга». Они активны, но при этом обладают покладистым характером, поэтому станут как отличными спутниками для долгих прогулок, так и компаньонами для посиделок дома.

Шелти. Это шотландская овчарка, которая очень напоминает мини-копию колли. Шелти прекрасно ладят с детьми, но при этом легко обучаются и могут самостоятельно принимать решения в случае необходимости.

Йоркширский терьер. Эти собаки отличаются не только умом, но еще преданностью и любвеобильностью. Они любят заниматься и играть, обладают отличной памятью и способностью быстро адаптироваться к новым ситуациям. А еще с них практически не сыплется шерсть, так что уборка не будет вас утомлять.