Готовьтесь к «полному безумию», если собираетесь завести одну из этих трех пород собак

«Все кинологи и эксперты по коррекции поведения любят собак, это не секрет. Однако у каждого специалиста есть определенные породы, с которыми он работает или с наибольшим удовольствием, или же с некоторым страхом. В моем рейтинге есть три собаки, с которыми мне было сложнее всего заниматься», — говорит эксперт.