Готовьтесь к «полному безумию», если собираетесь завести одну из этих трех пород собак

Уилл Атертон — кинолог из Великобритании с многолетним стажем. Он уже поработал с сотнями щенков, обучая их основам послушания, различным трюкам и защите. Его много раз кусали, царапали, Уиллу часто приходилось сталкиваться в поведенческими проблемами, в том числе со страхами и агрессией.
«Все кинологи и эксперты по коррекции поведения любят собак, это не секрет. Однако у каждого специалиста есть определенные породы, с которыми он работает или с наибольшим удовольствием, или же с некоторым страхом. В моем рейтинге есть три собаки, с которыми мне было сложнее всего заниматься», —
Бордер-колли
Для многих будет удивительным, что бордер-колли попала в антирейтинг. Ведь это одна из самых умных пород, которая также обожает проводить время с детьми. Но здесь все не так просто, говорит Уилл Атертон.
«Эти собаки — идеальные пастухи. Я живу в сельской местности и много раз видел, как бордер-колли пасут овец, в этом деле им и правда нет равных. Однако эти собаки очень энергичны и умны, поэтому держать в квартире их крайне сложно», — поясняет кинолог.
Как объясняет Атертон, бордер-колли отлично поддаются дрессировке, но при этом у этих собак большие проблемы с послушанием. То есть пес запомнит команду, но захочет ли ее выполнять — другой вопрос. Кроме того, они любят бегать, кусаться и нападать. Все эти «замашки пастуха» делают их невероятно непредсказуемыми животными.
Представьте, что у вас дома живет очень умный зверь, но непонятно, чего от него ожидать. Если вы решились на бордер-колли, то будьте готовы серьезно заниматься с ним всю жизнь.
Сибирский хаски
Эти собаки, несомненно, красивы. Но хаски отчужденные и иногда ведут себя как королевы драмы.
«Сибирскими хаски невероятно трудно управлять. По моему мнению, хаски чаще больше похожи на кошек, чем на собак, они противоречат всему, что я люблю в собаках», — пояснил кинолог.
Эти собаки — настоящие аборигены. Они не шибко заинтересованы в том, чтобы угодить человеку. Хаски могут не слушаться, громко выть и постоянно громить дом. Из-за таких выходок эти собаки часто оказываются в приютах или на досках объявлений. Хозяин хаски должен быть очень уравновешенным и готовым много гулять и заниматься с ним.
Кавказская овчарка
Большие собаки могут походить на плюшевых мишек — именно так выглядит типичный кавказец. Но все же, по словам кинолога, эта порода «поистине ужасна».
«Каждый раз, когда я работал с такими собаками, то испытывал страх. Они сильные, вспыльчивые и очень непредсказуемые», — говорит эксперт.
Если у вас есть ферма или частный дом, который нужно охранять, то смело заводите кавказскую овчарку. В противном случае откажитесь от выбора этой породы. Такие собаки разнесут не только вашу квартиру, но еще и нервную систему, заключил кинолог.