7 популярных пород собак, которых чаще всего поражает смертельный парвовироз

Парвовироз очень заразен. Вирус распространяется при прямом или косвенном контакте с фекалиями — например, через грязную миску. Чаще всего животные подхватывают заразу в собачьих парках, интернатах и ​​в зоосалонах. При этом переболевшие собаки даже после выздоровления еще долгое время могут быть переносчиками инфекции.