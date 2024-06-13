7 популярных пород собак, которых чаще всего поражает смертельный парвовироз

Парвовироз, или парвовирусный энтерит, появился в конце 70-х годов. А сейчас это одно из самых частых и тяжелых вирусных заболеваний среди собак, которое поражает кишечник, сердце и костный мозг.
Вирус оседает на стенках кишечника и выделяет токсины. В результате питомец не может нормально переваривать пищу, затрудняется всасываемость воды.
«Парвовирусный энтерит у собак сопровождается изнуряющей рвотой, профузным поносом и тяжелым обезвоживанием организма. Интенсивное размножение бактерий в обогащенном кровью содержимом кишечника ведет к интоксикации всего организма. Из-за частой рвоты в острый период болезни животное не в состоянии принимать пищу и быстро теряет в весе», — рассказывают эксперты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.
Если парвовироз поражает сердце, то у животного появляются аритмия и миокардит. А попадая в костный мозг, вирус убивает лейкоциты, а с ними и иммунитет собаки.
Инкубационный период парвовироза обычно длится от 4 до 10 дней.
«При остром течении инфекции вирус способен привести к летальному исходу в течение 1-6 дней после появления первых симптомов болезни. Без лечения погибают 40-60% заболевших щенков. Но даже интенсивная терапия не дает гарантий выздоровления», — говорят эксперты.
Защититься от вируса можно только с помощью вакцинации — три прививки в период от 6 до 16 недель и далее одна прививка ежегодно.
Парвовироз очень заразен. Вирус распространяется при прямом или косвенном контакте с фекалиями — например, через грязную миску. Чаще всего животные подхватывают заразу в собачьих парках, интернатах и в зоосалонах. При этом переболевшие собаки даже после выздоровления еще долгое время могут быть переносчиками инфекции.
Беспородные питомцы болеют парвовирозом очень редко. Наиболее восприимчивы к парвовирусному энтериту породистые собаки.
Перечень пород
доберман,
английский спрингер-спаниель,
ротвейлер,
американский питбультерьер,
немецкая овчарка,
американский стаффордширский терьер,
лабрадор-ретривер.
В особой группе риска — щенки до от 2 до 16 недель. При этом если собака питалась молоком привитой матери, то в первые недели жизни вирус не опасен. Но со временем действие антител, которые получает щенок от мамы, ослабевает.
«Парвовирусный энтерит у щенков может развиться из-за ослабления иммунитета, вызванного стрессовыми явлениями: недоеданием, отъемом сестер и братьев из помета и другими неблагоприятными факторами.
Из взрослых животных, старше шести месяцев, чаще болеют кобели, которые никогда не знали сук. У пожилых собак старше семи лет парвовирус активно развивается из-за возрастного ослабления иммунитета», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале «Зоотехния и ветеринария».