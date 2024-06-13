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7 популярных пород собак, которых чаще всего поражает смертельный парвовироз

В главной группе риска — питомцы до 16 месяцев. Эксперты рассказали, как проявляется вирус и можно ли его предотвратить.

13 июня 20241
парвовироз собак что это
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Парвовироз, или парвовирусный энтерит, появился в конце 70-х годов. А сейчас это одно из самых частых и тяжелых вирусных заболеваний среди собак, которое поражает кишечник, сердце и костный мозг.

Вирус оседает на стенках кишечника и выделяет токсины. В результате питомец не может нормально переваривать пищу, затрудняется всасываемость воды.

«Парвовирусный энтерит у собак сопровождается изнуряющей рвотой, профузным поносом и тяжелым обезвоживанием организма. Интенсивное размножение бактерий в обогащенном кровью содержимом кишечника ведет к интоксикации всего организма. Из-за частой рвоты в острый период болезни животное не в состоянии принимать пищу и быстро теряет в весе», — рассказывают эксперты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Если парвовироз поражает сердце, то у животного появляются аритмия и миокардит. А попадая в костный мозг, вирус убивает лейкоциты, а с ними и иммунитет собаки.

Инкубационный период парвовироза обычно длится от 4 до 10 дней.

«При остром течении инфекции вирус способен привести к летальному исходу в течение 1-6 дней после появления первых симптомов болезни. Без лечения погибают 40-60% заболевших щенков. Но даже интенсивная терапия не дает гарантий выздоровления», — говорят эксперты.

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Защититься от вируса можно только с помощью вакцинации — три прививки в период от 6 до 16 недель и далее одна прививка ежегодно.

Парвовироз очень заразен. Вирус распространяется при прямом или косвенном контакте с фекалиями — например, через грязную миску. Чаще всего животные подхватывают заразу в собачьих парках, интернатах и ​​в зоосалонах. При этом переболевшие собаки даже после выздоровления еще долгое время могут быть переносчиками инфекции.

Беспородные питомцы болеют парвовирозом очень редко. Наиболее восприимчивы к парвовирусному энтериту породистые собаки.

Перечень пород составили ученые кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии Донского государственного аграрного университета. С 2019 по 2021 год они изучали ветеринарную документацию собак, которых лечили в клиниках. И оказалось, что доберманы и спаниели чаще всего подвержены парвовирозу. Вот полный список пород:

  • доберман,

  • английский спрингер-спаниель,

  • ротвейлер,

  • американский питбультерьер,

  • немецкая овчарка,

  • американский стаффордширский терьер,

  • лабрадор-ретривер.

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В особой группе риска — щенки до от 2 до 16 недель. При этом если собака питалась молоком привитой матери, то в первые недели жизни вирус не опасен. Но со временем действие антител, которые получает щенок от мамы, ослабевает.

«Парвовирусный энтерит у щенков может развиться из-за ослабления иммунитета, вызванного стрессовыми явлениями: недоеданием, отъемом сестер и братьев из помета и другими неблагоприятными факторами.

Из взрослых животных, старше шести месяцев, чаще болеют кобели, которые никогда не знали сук. У пожилых собак старше семи лет парвовирус активно развивается из-за возрастного ослабления иммунитета», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале «Зоотехния и ветеринария».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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